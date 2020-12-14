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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 бер, 2024 17:53
Комент по оформленню: Трохи дивно сприймається червоний колір для зростання і зелений для зниження ціни.
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finuser521
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:57
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Комради ви мене лякаєте. На 15й рік існування гілки ми починаємо обговорювати елементарні речі. Базу. Берете будь-яку столицю світу, неважливо були ви там чи ні, заєте ви її історію чи вам пох. Дивитесь на мапу, знаходите концентрацію посольств - все. З верогідністю 100% це один з найкращих районів міста, там можна жити. І вам не потрібно витрачати час на те щоб розбиратись самому що да як. За вас це вже зробила купа професіоналів. Проблема тільки в тому що там гарантовано буде дорого.
Эир, это вы нас пугаете, вы на себя сейчас примеряете то, что удобно другим. Сомневаюсь, что критерии выбора дипломатического представительства и жилья под собственные нужды могут исходить из одних и тех же потребностей.
Посольства,как правило, открывают в деловых районах города, которые, как правило, находятся в центре, либо в более безопасных районах, здесь как повезет. Жить в деловом районе ну такое, на любителя. Жилье для себя каждый выбирает исходя из своих потребностей, а не из потребностей условной чешской дип миссии.)
Hume, в посольствах працюють люди, які, зазвичай, оселяються в безпосередній близкості від посольства. При чому, чим менш розвинена країна - тим ближче. Тому що посольство - це їх незалежна, недоторкана територія (в теорії). Тому в районі посольств, зазвичай, утворюється і відповідний район проживання працівників цих посольств. Тому коли обирають місце для розташування дип місії, не в останню чергу думають і про те, як там навколо буде жити працівникам. І ще багато про що думають і оцінюють. Що середньостатистичному покупцю квартири в Києві може навіть в голову не прийти. І не тому що це не важливо, а тому що просто люди так глибоко, зазвичай, не замислюються + для середньостатистичного покупця визначний фактор - ціна. А в районі посольств з ціною, зазвичай, все погано. Ну і я б не назвав старий центр Києва занадто діловим. Нажаль в Києві, взагалі, як такого ділового центру досі не з'явилось. Все розкидане вздовж всього міста.
Тупо пальцем в небо.
Посольство США в Киеве расположено на ул.Сикорского (б.Танковая, если не ошибаюсь. Кстати, в некоторых аспектах очень неплохая локацмя. Сразу рядом еще одно посольство), соответственно, сотрудникки обязаны жить в окрестных хрущах или в ЗО и ЗО2? Но вот некотором сотрудникам приходится ехать по Шамрыло, потом по Грекова потом свернуть в ЧС, где посольство уже много лет снимает частные дома в окружении совфонда.
Так, по памяти, чуть ниже по улице от квитки, ближе к цирку, несколько лет назад семейная пара оплачивала покупку и монтаж окон, пошли менять доллары, стали жертвой вооруженного ограбления. Муж застрелен, жена ранена.
Офигенная безопасность.
В парке напротив посольства США была убита девушка.
На Шота Руставелли был убит гражданин Израиля, практически напротив синагоги, посольств там тоже вроде хватает.
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rjkz
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:11
rjkz написав:
Офигенная безопасность.
В парке напротив посольства США была убита девушка.
На Шота Руставелли был убит гражданин Израиля, практически напротив синагоги, посольств там тоже вроде хватает.
Возле Гуливера в 2017-2020 банда ауешников регулярно терроризировала прохожих,
и "не було на то ради"
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fox767676
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:16
до речі про сінагогу
поруч з нею на Рогнідинській багато років працював кошерний фудтрак «Кіпіш», де робили найкращі в Києві фалафелі, нещодавно повів туди пригостити знайомого ізраїльтяніна, а фудтрака там вже нема, може він кудись в інше місце переїхав, ніхто не в курсі?
влітку ще був(
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:27
finuser521 написав:
Комент по оформленню: Трохи дивно сприймається червоний колір для зростання і зелений для зниження ціни.
Дякую, але це інфографіки Dim.ria, ми їх не можемо виправити.
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Ірина_
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:37
fox767676 написав:
район не центровий, місце не панормане, тому не бачу великих проблем.
Тільки парк шкода
Ви ж в курсі що набудували на Микілській Слобідці, яка напроти урядового кварталу з оглядовими майданчиками Маріїнського парку
Да, на Никольской слободке тоже построен пример "современного зодчества". Поэтому у меня возникают вопросы к соответствующим архитектурным органам. Какие задачи выполняет департамент архитектуры - непонятно. То есть то, что построит застройщик остаётся исключительно на совести застройщика. Про внутреннее наполнения я уже промолчу, ну нравится нашим людям 15 однушек на этаже, как в Грейте, ладно, фиг с ним. Но запаковать ЭТО можно нормально? ну нельзя строить 30 лет одно и то же.
Риэл это эталон, что ни проект то эталонное гуано.
ПС
Пообщался с некоторыми нашими гражданами проживающими в Европе, у меня есть мысли, что у них регулирование в градостроительстве происходит не только для сохранения внешнего вида, но и для искусственного повышения цены. Зарегулировано настолько, что имеет смысл строить только там где очень дорого. То, что очень дорого не может выглядеть как РИЭЛ.
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hume
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