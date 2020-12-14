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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11647116481164911650
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:53

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)

Що можете сказати про попит на ринку нерухомості за власними спостереженнями? Чи дійсно ринок оживає?

Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях під новиною :!:


Комент по оформленню: Трохи дивно сприймається червоний колір для зростання і зелений для зниження ціни.
finuser521
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:57

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Комради ви мене лякаєте. На 15й рік існування гілки ми починаємо обговорювати елементарні речі. Базу. Берете будь-яку столицю світу, неважливо були ви там чи ні, заєте ви її історію чи вам пох. Дивитесь на мапу, знаходите концентрацію посольств - все. З верогідністю 100% це один з найкращих районів міста, там можна жити. І вам не потрібно витрачати час на те щоб розбиратись самому що да як. За вас це вже зробила купа професіоналів. Проблема тільки в тому що там гарантовано буде дорого.

Эир, это вы нас пугаете, вы на себя сейчас примеряете то, что удобно другим. Сомневаюсь, что критерии выбора дипломатического представительства и жилья под собственные нужды могут исходить из одних и тех же потребностей.

Посольства,как правило, открывают в деловых районах города, которые, как правило, находятся в центре, либо в более безопасных районах, здесь как повезет. Жить в деловом районе ну такое, на любителя. Жилье для себя каждый выбирает исходя из своих потребностей, а не из потребностей условной чешской дип миссии.)

Hume, в посольствах працюють люди, які, зазвичай, оселяються в безпосередній близкості від посольства. При чому, чим менш розвинена країна - тим ближче. Тому що посольство - це їх незалежна, недоторкана територія (в теорії). Тому в районі посольств, зазвичай, утворюється і відповідний район проживання працівників цих посольств. Тому коли обирають місце для розташування дип місії, не в останню чергу думають і про те, як там навколо буде жити працівникам. І ще багато про що думають і оцінюють. Що середньостатистичному покупцю квартири в Києві може навіть в голову не прийти. І не тому що це не важливо, а тому що просто люди так глибоко, зазвичай, не замислюються + для середньостатистичного покупця визначний фактор - ціна. А в районі посольств з ціною, зазвичай, все погано. Ну і я б не назвав старий центр Києва занадто діловим. Нажаль в Києві, взагалі, як такого ділового центру досі не з'явилось. Все розкидане вздовж всього міста.


Тупо пальцем в небо.
Посольство США в Киеве расположено на ул.Сикорского (б.Танковая, если не ошибаюсь. Кстати, в некоторых аспектах очень неплохая локацмя. Сразу рядом еще одно посольство), соответственно, сотрудникки обязаны жить в окрестных хрущах или в ЗО и ЗО2? Но вот некотором сотрудникам приходится ехать по Шамрыло, потом по Грекова потом свернуть в ЧС, где посольство уже много лет снимает частные дома в окружении совфонда.
Так, по памяти, чуть ниже по улице от квитки, ближе к цирку, несколько лет назад семейная пара оплачивала покупку и монтаж окон, пошли менять доллары, стали жертвой вооруженного ограбления. Муж застрелен, жена ранена.
Офигенная безопасность.
В парке напротив посольства США была убита девушка.
На Шота Руставелли был убит гражданин Израиля, практически напротив синагоги, посольств там тоже вроде хватает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Офигенная безопасность.
В парке напротив посольства США была убита девушка.
На Шота Руставелли был убит гражданин Израиля, практически напротив синагоги, посольств там тоже вроде хватает.



Возле Гуливера в 2017-2020 банда ауешников регулярно терроризировала прохожих,
и "не було на то ради"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі про сінагогу
поруч з нею на Рогнідинській багато років працював кошерний фудтрак «Кіпіш», де робили найкращі в Києві фалафелі, нещодавно повів туди пригостити знайомого ізраїльтяніна, а фудтрака там вже нема, може він кудись в інше місце переїхав, ніхто не в курсі?
влітку ще був(
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:27

  finuser521 написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)

Що можете сказати про попит на ринку нерухомості за власними спостереженнями? Чи дійсно ринок оживає?

Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях під новиною :!:


Комент по оформленню: Трохи дивно сприймається червоний колір для зростання і зелений для зниження ціни.

Дякую, але це інфографіки Dim.ria, ми їх не можемо виправити.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:37

  fox767676 написав:район не центровий, місце не панормане, тому не бачу великих проблем.
Тільки парк шкода
Ви ж в курсі що набудували на Микілській Слобідці, яка напроти урядового кварталу з оглядовими майданчиками Маріїнського парку

Да, на Никольской слободке тоже построен пример "современного зодчества". Поэтому у меня возникают вопросы к соответствующим архитектурным органам. Какие задачи выполняет департамент архитектуры - непонятно. То есть то, что построит застройщик остаётся исключительно на совести застройщика. Про внутреннее наполнения я уже промолчу, ну нравится нашим людям 15 однушек на этаже, как в Грейте, ладно, фиг с ним. Но запаковать ЭТО можно нормально? ну нельзя строить 30 лет одно и то же.

Риэл это эталон, что ни проект то эталонное гуано.


ПС
Пообщался с некоторыми нашими гражданами проживающими в Европе, у меня есть мысли, что у них регулирование в градостроительстве происходит не только для сохранения внешнего вида, но и для искусственного повышения цены. Зарегулировано настолько, что имеет смысл строить только там где очень дорого. То, что очень дорого не может выглядеть как РИЭЛ.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:52

  airmax78 написав:kingkongovets
Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.


всі суди адміністрації та земельні комісії (адмін центр) це від хрещатика до шевчика и соломи. раду та АП не считаєм за центр активності

на печерску хіба ЦВК, вгсу та кубло на болбочана, яке я памятаю ще на лісному
Востаннє редагувалось trololo в Сер 06 бер, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:57

hume

Конкретно по ПаркЛайф проблем не вижу.
Цена демократичная, этажность и дизайн домов разные.
ЖК зажат между парком и "Поры года", который сам тоже вообщем-то непритязательный внешне. Даже пытаются стилистику гармонизировать.
Для более взыскательных там рядом обширный частный сектор.
По общим тенденциям в киевской архитектуре да, беда.
На ЛБ даже с этажностью не пытаются работать везде 25(+/- 1) и так что б побольше клонов аля Грейт.
Советские 5-9-16 этажки теперь как спасение для скайнлайна и плотности населения, несмотря на убогие фасады.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:12

хоч мапа не нова, але для загальної ілюстрації


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