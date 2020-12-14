airmax78 написав:

hume написав: airmax78 написав: Комради ви мене лякаєте. На 15й рік існування гілки ми починаємо обговорювати елементарні речі. Базу. Берете будь-яку столицю світу, неважливо були ви там чи ні, заєте ви її історію чи вам пох. Дивитесь на мапу, знаходите концентрацію посольств - все. З верогідністю 100% це один з найкращих районів міста, там можна жити. І вам не потрібно витрачати час на те щоб розбиратись самому що да як. За вас це вже зробила купа професіоналів. Проблема тільки в тому що там гарантовано буде дорого. Комради ви мене лякаєте. На 15й рік існування гілки ми починаємо обговорювати елементарні речі. Базу. Берете будь-яку столицю світу, неважливо були ви там чи ні, заєте ви її історію чи вам пох. Дивитесь на мапу, знаходите концентрацію посольств - все. З верогідністю 100% це один з найкращих районів міста, там можна жити. І вам не потрібно витрачати час на те щоб розбиратись самому що да як. За вас це вже зробила купа професіоналів. Проблема тільки в тому що там гарантовано буде дорого.

Эир, это вы нас пугаете, вы на себя сейчас примеряете то, что удобно другим. Сомневаюсь, что критерии выбора дипломатического представительства и жилья под собственные нужды могут исходить из одних и тех же потребностей.



Посольства,как правило, открывают в деловых районах города, которые, как правило, находятся в центре, либо в более безопасных районах, здесь как повезет. Жить в деловом районе ну такое, на любителя. Жилье для себя каждый выбирает исходя из своих потребностей, а не из потребностей условной чешской дип миссии.) Эир, это вы нас пугаете, вы на себя сейчас примеряете то, что удобно другим. Сомневаюсь, что критерии выбора дипломатического представительства и жилья под собственные нужды могут исходить из одних и тех же потребностей.Посольства,как правило, открывают в деловых районах города, которые, как правило, находятся в центре, либо в более безопасных районах, здесь как повезет. Жить в деловом районе ну такое, на любителя. Жилье для себя каждый выбирает исходя из своих потребностей, а не из потребностей условной чешской дип миссии.)

Hume, в посольствах працюють люди, які, зазвичай, оселяються в безпосередній близкості від посольства. При чому, чим менш розвинена країна - тим ближче. Тому що посольство - це їх незалежна, недоторкана територія (в теорії). Тому в районі посольств, зазвичай, утворюється і відповідний район проживання працівників цих посольств. Тому коли обирають місце для розташування дип місії, не в останню чергу думають і про те, як там навколо буде жити працівникам. І ще багато про що думають і оцінюють. Що середньостатистичному покупцю квартири в Києві може навіть в голову не прийти. І не тому що це не важливо, а тому що просто люди так глибоко, зазвичай, не замислюються + для середньостатистичного покупця визначний фактор - ціна. А в районі посольств з ціною, зазвичай, все погано. Ну і я б не назвав старий центр Києва занадто діловим. Нажаль в Києві, взагалі, як такого ділового центру досі не з'явилось. Все розкидане вздовж всього міста.