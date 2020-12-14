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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11648116491165011651
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:54

  airmax78 написав:kingkongovets
Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.


Надо обратиться в Интерпол.
Похищение людей - серьезное преступление.
Максим, мы всем форумом будем предпринимать усилия для вашего освобождения, возвращению на Родину и отправки на передовую.
Так нельзя, чтобы человека насильно и против его воли сделали ухилянтом.
rjkz
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  #<1 ... 11648116491165011651
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