airmax78 написав:kingkongovets
Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.
Надо обратиться в Интерпол.
Похищение людей - серьезное преступление.
Максим, мы всем форумом будем предпринимать усилия для вашего освобождения, возвращению на Родину и отправки на передовую.
Так нельзя, чтобы человека насильно и против его воли сделали ухилянтом.