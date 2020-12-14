RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11648116491165011651
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:54

  airmax78 написав:kingkongovets
Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.


Надо обратиться в Интерпол.
Похищение людей - серьезное преступление.
Максим, мы всем форумом будем предпринимать усилия для вашего освобождения, возвращению на Родину и отправки на передовую.
Так нельзя, чтобы человека насильно и против его воли сделали ухилянтом.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16268
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8242 раз.
Подякували: 5114 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:20

  fox767676 написав:Советские 5-9-16 этажки теперь как спасение для скайнлайна и плотности населения, несмотря на убогие фасады.

Со смотровой правого берега скайлайн неплох в районе Березняков, от Левобережки (конкретно от солнечной Ривьеры) до Дарницкого моста. Разная этажность очень позитивно влияет на общий вид. В районе ПОХа скайлайн трансформируется в сплошную 25ти этажную стену. Жк Русановская Гавань, к сожалению, тоже на видном месте. Адская архитектура. Филиал ПОХа в каждый район.

ПС
Жк Русановская Гавань с архитектурной точки зрения далеко не фонтан, но виды открываются неплохие.
Зображення
hume
 
Повідомлень: 9539
З нами з: 27.12.12
Подякував: 942 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:43

hume
Нестыдный скайлайн в районе Парка вечной славы, захватывающи линию от Солнечной Ривьеры до Сильвер Бриза. С музея Войны и Мариинского виды подпорчены современным массовым строительством
Ну и сам район Арсенальной топовый, особенно в свете грядущих джентрификаций.
Вид с новой 19 жки? Этот трогательный островок возле берега ))


Киев с его шикарными ландшафтами переплюнул бы глобальеые города мира
Только экономика и поспешная застройка подкачали немного
https://www.google.com/maps/@50.4469413 ... &entry=ttu

https://www.google.com/maps/@50.4469223 ... &entry=ttu
fox767676
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 13.06.20
Подякував: 293 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:15

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)

Що можете сказати про попит на ринку нерухомості за власними спостереженнями? Чи дійсно ринок оживає?

Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях під новиною :!:


"середня вартість однокімнатної квартири складає $93 072 у Києві"
Перекладаю
об'яв 1к по 150 000 дофіга
обяв по 1к по 40 000 мало
А так звичайно середня 1к квартира $93 072
UA
 
Повідомлень: 7955
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11648116491165011651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2457, 2458, 2459
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24581 16486539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 бер, 2024 14:10
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 31600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2767)
06.03.2024 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.