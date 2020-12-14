Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:kingkongovets Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову. Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.
Надо обратиться в Интерпол. Похищение людей - серьезное преступление. Максим, мы всем форумом будем предпринимать усилия для вашего освобождения, возвращению на Родину и отправки на передовую. Так нельзя, чтобы человека насильно и против его воли сделали ухилянтом.
fox767676 написав:Советские 5-9-16 этажки теперь как спасение для скайнлайна и плотности населения, несмотря на убогие фасады.
Со смотровой правого берега скайлайн неплох в районе Березняков, от Левобережки (конкретно от солнечной Ривьеры) до Дарницкого моста. Разная этажность очень позитивно влияет на общий вид. В районе ПОХа скайлайн трансформируется в сплошную 25ти этажную стену. Жк Русановская Гавань, к сожалению, тоже на видном месте. Адская архитектура. Филиал ПОХа в каждый район.
ПС Жк Русановская Гавань с архитектурной точки зрения далеко не фонтан, но виды открываются неплохие.
hume Нестыдный скайлайн в районе Парка вечной славы, захватывающи линию от Солнечной Ривьеры до Сильвер Бриза. С музея Войны и Мариинского виды подпорчены современным массовым строительством Ну и сам район Арсенальной топовый, особенно в свете грядущих джентрификаций. Вид с новой 19 жки? Этот трогательный островок возле берега ))
airmax78 написав:kingkongovets Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову. Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.
Надо обратиться в Интерпол. Похищение людей - серьезное преступление. Максим, мы всем форумом будем предпринимать усилия для вашего освобождения, возвращению на Родину и отправки на передовую. Так нельзя, чтобы человека насильно и против его воли сделали ухилянтом.
Перевіртесь на деменцію. Перші дзвоночки. Читаєте текст, бачите тільки його частину. Можливо на ранній стадії ще можна щось зробити.
airmax78 написав:kingkongovets Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову. Діловий центр навколо Республіканського стадіону - ну це як багато чого в нас - через дупу. Республіканський стадіон і діловий центр - це речі які потрібно розносити якомога далі один від одного.
Надо обратиться в Интерпол. Похищение людей - серьезное преступление. Максим, мы всем форумом будем предпринимать усилия для вашего освобождения, возвращению на Родину и отправки на передовую. Так нельзя, чтобы человека насильно и против его воли сделали ухилянтом.
Перевіртесь на деменцію. Перші дзвоночки. Читаєте текст, бачите тільки його частину. Можливо на ранній стадії ще можна щось зробити.
Всенепременно, дорогой вы наш! Безусловно, я воспользуюсь советом человека с таким опытом деменции. Так как? В каком июле вас ждать в ТЦК? Этого года или прошлого? А с рабовладельцем...то есть, работодателем надо что-то делать. Джанго должен быть свободен.