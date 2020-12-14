Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Советские 5-9-16 этажки теперь как спасение для скайнлайна и плотности населения, несмотря на убогие фасады.
Со смотровой правого берега скайлайн неплох в районе Березняков, от Левобережки (конкретно от солнечной Ривьеры) до Дарницкого моста. Разная этажность очень позитивно влияет на общий вид. В районе ПОХа скайлайн трансформируется в сплошную 25ти этажную стену. Жк Русановская Гавань, к сожалению, тоже на видном месте. Адская архитектура. Филиал ПОХа в каждый район.
ПС Жк Русановская Гавань с архитектурной точки зрения далеко не фонтан, но виды открываются неплохие.
hume Нестыдный скайлайн в районе Парка вечной славы, захватывающи линию от Солнечной Ривьеры до Сильвер Бриза. С музея Войны и Мариинского виды подпорчены современным массовым строительством Ну и сам район Арсенальной топовый, особенно в свете грядущих джентрификаций. Вид с новой 19 жки? Этот трогательный островок возле берега ))
Олімпійська-Бесарабка то діловий центр. До ремоута зустріти там університетських друзів, колишніх колег у ланчтайм робочого дня було дуже вірогідно - більшість офісів там. І не робочого - мітапи-конференції теж там концентрувались. На Жилянській сила силенна офісів, дуже багато випадкових зустрічей зі знайомими, а скільки нових набудували
fox767676 написав:Советские 5-9-16 этажки теперь как спасение для скайнлайна и плотности населения, несмотря на убогие фасады.
Со смотровой правого берега скайлайн неплох в районе Березняков, от Левобережки (конкретно от солнечной Ривьеры) до Дарницкого моста. Разная этажность очень позитивно влияет на общий вид. В районе ПОХа скайлайн трансформируется в сплошную 25ти этажную стену. Жк Русановская Гавань, к сожалению, тоже на видном месте. Адская архитектура. Филиал ПОХа в каждый район.
ПС Жк Русановская Гавань с архитектурной точки зрения далеко не фонтан, но виды открываются неплохие.
fox767676 написав:hume Нестыдный скайлайн в районе Парка вечной славы, захватывающи линию от Солнечной Ривьеры до Сильвер Бриза. С музея Войны и Мариинского виды подпорчены современным массовым строительством Ну и сам район Арсенальной топовый, особенно в свете грядущих джентрификаций. Вид с новой 19 жки? Этот трогательный островок возле берега ))
Киев с его шикарными ландшафтами переплюнул бы глобальеые города мира Только экономика и поспешная застройка подкачали немного
кажуть шо архітектура - це закамʼяніла історія тому вигляд наших міст відображає як виглядає наше суспільство на протязі років і століть