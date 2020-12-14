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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11649116501165111652>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:20

  fox767676 написав:Советские 5-9-16 этажки теперь как спасение для скайнлайна и плотности населения, несмотря на убогие фасады.

Со смотровой правого берега скайлайн неплох в районе Березняков, от Левобережки (конкретно от солнечной Ривьеры) до Дарницкого моста. Разная этажность очень позитивно влияет на общий вид. В районе ПОХа скайлайн трансформируется в сплошную 25ти этажную стену. Жк Русановская Гавань, к сожалению, тоже на видном месте. Адская архитектура. Филиал ПОХа в каждый район.

ПС
Жк Русановская Гавань с архитектурной точки зрения далеко не фонтан, но виды открываются неплохие.
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:43

hume
Нестыдный скайлайн в районе Парка вечной славы, захватывающи линию от Солнечной Ривьеры до Сильвер Бриза. С музея Войны и Мариинского виды подпорчены современным массовым строительством
Ну и сам район Арсенальной топовый, особенно в свете грядущих джентрификаций.
Вид с новой 19 жки? Этот трогательный островок возле берега ))


Киев с его шикарными ландшафтами переплюнул бы глобальеые города мира
Только экономика и поспешная застройка подкачали немного
https://www.google.com/maps/@50.4469413 ... &entry=ttu

https://www.google.com/maps/@50.4469223 ... &entry=ttu
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:15

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)

Що можете сказати про попит на ринку нерухомості за власними спостереженнями? Чи дійсно ринок оживає?

Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях під новиною :!:


"середня вартість однокімнатної квартири складає $93 072 у Києві"
Перекладаю
об'яв 1к по 150 000 дофіга
обяв по 1к по 40 000 мало
А так звичайно середня 1к квартира $93 072
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:49

  fox767676 написав:Вид с новой 19 жки? Этот трогательный островок возле берега ))


Да, это 17-19 этажка. В общем первый дом-стена Русановской Гавани.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 04:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:діловий центр в Києві вже давно сформувався навколо Республіканського (Троїцької площі)


ага в планетарии.

с таким успехом и Протасов яр или Политех можно записать в деловой центр.

всё что ниже Жилянской или даже Саксаганского к никакому центру отношения не имеет тем более к деловому.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 09:36

Олімпійська-Бесарабка то діловий центр.
До ремоута зустріти там університетських друзів, колишніх колег у ланчтайм робочого дня було дуже вірогідно - більшість офісів там.
І не робочого - мітапи-конференції теж там концентрувались.
На Жилянській сила силенна офісів, дуже багато випадкових зустрічей зі знайомими, а скільки нових набудували
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:34

  hume написав:
  fox767676 написав:Советские 5-9-16 этажки теперь как спасение для скайнлайна и плотности населения, несмотря на убогие фасады.

Со смотровой правого берега скайлайн неплох в районе Березняков, от Левобережки (конкретно от солнечной Ривьеры) до Дарницкого моста. Разная этажность очень позитивно влияет на общий вид. В районе ПОХа скайлайн трансформируется в сплошную 25ти этажную стену. Жк Русановская Гавань, к сожалению, тоже на видном месте. Адская архитектура. Филиал ПОХа в каждый район.

ПС
Жк Русановская Гавань с архитектурной точки зрения далеко не фонтан, но виды открываются неплохие.
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Симпатично
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:hume
Нестыдный скайлайн в районе Парка вечной славы, захватывающи линию от Солнечной Ривьеры до Сильвер Бриза. С музея Войны и Мариинского виды подпорчены современным массовым строительством
Ну и сам район Арсенальной топовый, особенно в свете грядущих джентрификаций.
Вид с новой 19 жки? Этот трогательный островок возле берега ))


Киев с его шикарными ландшафтами переплюнул бы глобальеые города мира
Только экономика и поспешная застройка подкачали немного


кажуть шо архітектура - це закамʼяніла історія
тому вигляд наших міст відображає як виглядає наше суспільство на протязі років і століть

ось приблизно так:
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:17

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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:17

  kingkongovets написав:ось приблизно так:
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На этом фото за золотом хорошо видно скайлайн левого берега, конкретно ПОХа. Сплошная стена из 25 этажных построек, глазу не за что зацепиться.
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