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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 13:21
hume написав:На этом фото за золотом хорошо видно скайлайн левого берега, конкретно ПОХа. Сплошная стена из 25 этажных построек, глазу не за что зацепиться.
ну так да - стіна з Мордором на тому березі Дніпра перед Києвом)
кажуть відкрили доступ до Великої дзвіниці Києво-Печерської Лаври, рекомендую обовʼязково посетити на початку травня і не забути фотик з довгим хоботом)
види звідти унікальні
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Додано: Чет 07 бер, 2024 13:44
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
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Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Не боїтеся, що згідно нового закону про мобілізацію вашу квіточку з ППМ конфіскують як в ухилянта-рецидивіста?
Ніт. Бо читайте уважніше друге речення.
знаю особисто багато людей з інвалідністями, та ще й набагато старших за вас, які взяли до рук зброю, стали в оборону і відстояли Київ, тоді як такі як ви «кияни» «з офіційними відстрочками» стали в отакі затори і сквозанули подалі
не ганьбіться, просто стуліть нарешті пельку
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