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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11649116501165111652
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:На этом фото за золотом хорошо видно скайлайн левого берега, конкретно ПОХа. Сплошная стена из 25 этажных построек, глазу не за что зацепиться.


ну так да - стіна з Мордором на тому березі Дніпра перед Києвом)

кажуть відкрили доступ до Великої дзвіниці Києво-Печерської Лаври, рекомендую обовʼязково посетити на початку травня і не забути фотик з довгим хоботом)
види звідти унікальні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:44

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:kingkongovets
Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.

Не боїтеся, що згідно нового закону про мобілізацію вашу квіточку з ППМ конфіскують як в ухилянта-рецидивіста?

Ніт. Бо читайте уважніше друге речення.
знаю особисто багато людей з інвалідністями, та ще й набагато старших за вас, які взяли до рук зброю, стали в оборону і відстояли Київ, тоді як такі як ви «кияни» «з офіційними відстрочками» стали в отакі затори і сквозанули подалі

не ганьбіться, просто стуліть нарешті пельку

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kingkongovets
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Повідомлень: 11043
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  #<1 ... 11649116501165111652
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