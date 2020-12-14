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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 13:21
hume написав:На этом фото за золотом хорошо видно скайлайн левого берега, конкретно ПОХа. Сплошная стена из 25 этажных построек, глазу не за что зацепиться.
ну так да - стіна з Мордором на тому березі Дніпра перед Києвом)
кажуть відкрили доступ до Великої дзвіниці Києво-Печерської Лаври, рекомендую обовʼязково посетити на початку травня і не забути фотик з довгим хоботом)
види звідти унікальні
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Додано: Чет 07 бер, 2024 13:44
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
kingkongovets
Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.
Не боїтеся, що згідно нового закону про мобілізацію вашу квіточку з ППМ конфіскують як в ухилянта-рецидивіста?
Ніт. Бо читайте уважніше друге речення.
знаю особисто багато людей з інвалідністями, та ще й набагато старших за вас, які взяли до рук зброю, стали в оборону і відстояли Київ, тоді як такі як ви «кияни» «з офіційними відстрочками» стали в отакі затори і сквозанули подалі
не ганьбіться, просто стуліть нарешті пельку
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:06
kingkongovets Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:15
airmax78 написав:kingkongovets Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.
звичайно правильно, макс
це абсолютно правильна поведінка для таких як ви - виживають найкращі пристосуванці, це ж головний закон еволюції
і звичайно ж тримати економічний фронт у Відні, та ще й повчати звідти людей в Україні важливіше ніж воювати
саме тому я вас так і зневажаю
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:35
kingkongovets
Кинг, а пацаны Нарика,да сам он, шо оккупировали Видень(друга его батюшку-баскетболиста думаю знаете) в ваших глазах бойцы, борцы или рез.изд.намбер2?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:43
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:56
airmax78 написав:kingkongovets
Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.
Дійсно дивом...
Бо дехто в чергах стояв тижнями, щоб отримати зброю та боронити місто!
Захоплення великого міста де місцеві зі зброєю такий собі квест.
Мабуть у президента були інші плани, на кшталт Херсона та півдня в цілому.
Те що зараз почали копати на околицях Києва, також не надихає оптимізму...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 07 бер, 2024 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:57
В якій столиці Європи ви за 23 тисячі зможете купити окрему квартиру , ще й з пралкою?)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:02
мух ты гонишь это общага
Увага! Квартира розташована у будинку комунального типу у блоці із 4 кімнат. Кухня та душ - спільні.
её цена отрицательная. В Чехии за вселение туда ещё доплатили бы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 07 бер, 2024 16:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:03
vitaliiangel написав:
мух ты гонишь это общага
Увага! Квартира розташована у будинку комунального типу у блоці із 4 кімнат.
её цена отрицательная
А таке ще є? Жах який , тоді ціна цьому гівну - 5 тисяч - разом з пралкою)
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