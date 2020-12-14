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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:На этом фото за золотом хорошо видно скайлайн левого берега, конкретно ПОХа. Сплошная стена из 25 этажных построек, глазу не за что зацепиться.


ну так да - стіна з Мордором на тому березі Дніпра перед Києвом)

кажуть відкрили доступ до Великої дзвіниці Києво-Печерської Лаври, рекомендую обовʼязково посетити на початку травня і не забути фотик з довгим хоботом)
види звідти унікальні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:44

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:kingkongovets
Маю право, бо не втік коли вивозили майже силою. Знаходжусь за кордоном офіційно і маю офіційне відтермінування від призову.

Не боїтеся, що згідно нового закону про мобілізацію вашу квіточку з ППМ конфіскують як в ухилянта-рецидивіста?

Ніт. Бо читайте уважніше друге речення.
знаю особисто багато людей з інвалідністями, та ще й набагато старших за вас, які взяли до рук зброю, стали в оборону і відстояли Київ, тоді як такі як ви «кияни» «з офіційними відстрочками» стали в отакі затори і сквозанули подалі

не ганьбіться, просто стуліть нарешті пельку

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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:06

kingkongovets Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:kingkongovets Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.
звичайно правильно, макс
це абсолютно правильна поведінка для таких як ви - виживають найкращі пристосуванці, це ж головний закон еволюції

і звичайно ж тримати економічний фронт у Відні, та ще й повчати звідти людей в Україні важливіше ніж воювати

саме тому я вас так і зневажаю
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:35

kingkongovets
Кинг, а пацаны Нарика,да сам он, шо оккупировали Видень(друга его батюшку-баскетболиста думаю знаете) в ваших глазах бойцы, борцы или рез.изд.намбер2?
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:43

КРЖН дно?

прицентралля КРЖН, $23К за 21 м2, це дно, чи ще постукають знизу?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naykraschiy-varant-nedorogo-1-kmnatna-blya-metro-vse-poruch-IDUuG35.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:56

  airmax78 написав:kingkongovets Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.


Дійсно дивом...
Бо дехто в чергах стояв тижнями, щоб отримати зброю та боронити місто!
Захоплення великого міста де місцеві зі зброєю такий собі квест.
Мабуть у президента були інші плани, на кшталт Херсона та півдня в цілому.
Те що зараз почали копати на околицях Києва, також не надихає оптимізму...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 07 бер, 2024 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:57

  flyman написав:прицентралля КРЖН, $23К за 21 м2, це дно, чи ще постукають знизу?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naykraschiy-varant-nedorogo-1-kmnatna-blya-metro-vse-poruch-IDUuG35.html

В якій столиці Європи ви за 23 тисячі зможете купити окрему квартиру , ще й з пралкою?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:02

  flyman написав:прицентралля КРЖН, $23К за 21 м2, це дно, чи ще постукають знизу?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naykraschiy-varant-nedorogo-1-kmnatna-blya-metro-vse-poruch-IDUuG35.html

мух ты гонишь это общага
Увага! Квартира розташована у будинку комунального типу у блоці із 4 кімнат. Кухня та душ - спільні.
её цена отрицательная. В Чехии за вселение туда ещё доплатили бы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 16:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:03

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:прицентралля КРЖН, $23К за 21 м2, це дно, чи ще постукають знизу?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naykraschiy-varant-nedorogo-1-kmnatna-blya-metro-vse-poruch-IDUuG35.html

мух ты гонишь это общага
Увага! Квартира розташована у будинку комунального типу у блоці із 4 кімнат.
её цена отрицательная

А таке ще є? Жах який , тоді ціна цьому гівну - 5 тисяч - разом з пралкою)
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