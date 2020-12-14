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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 16:07
Slon_Nosov Смешно, как админ трёт правильные посты. Аирмакс - или тролль 70 лвл, или просто потешается над всеми нами. Его админ потушить не хочет?
Додано: Чет 07 бер, 2024 16:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Айрмакс це як лакмус київської нерухомості - він прийде з заходу в червні і тоді ціни нарешті зроблять ікси)
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