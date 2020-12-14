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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11651116521165311654>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вибачте за емоційний оффтоп, колеги
повертаючись до теми гілки хочу запропонувати цікавий кейс, який руйнує деякі сталі аксіоми місцевих експертів

мова про комерцію у Варшавських - всіх, починаючи з першого
при тому що в більш-менш прохідних місцях Києва оренда фасадного рітейлу становить десь 1000/1000+ грн/м, у Варшавських ідеальні фасадні приміщення з правильним вільним плануванням, вітринними вікнами, високими стелями, достатньою потужністю е/е і вже базовим ремонтом здаються по 550, а в найкращих місцях максимум по 650
і продаються відповідно по 2500-3000$

а орендарі стогнуть та подумують звідти валити, окрім мабуть лише мереживних - бо людей нема

хоча по 550-650 в місті здається такий собі полунеліквід типу цоколів-підвалів з входом з двору або через підʼїзд

і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц?
хто дасть правильну відповідь - чому так?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:38

То воно і бурятам не потрібно?

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:прицентралля КРЖН, $23К за 21 м2, це дно, чи ще постукають знизу?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naykraschiy-varant-nedorogo-1-kmnatna-blya-metro-vse-poruch-IDUuG35.html

мух ты гонишь это общага
Увага! Квартира розташована у будинку комунального типу у блоці із 4 кімнат.
её цена отрицательная

А таке ще є? Жах який , тоді ціна цьому гівну - 5 тисяч - разом з пралкою)


У квартирі, окрім житлової кімнати, є прихожа та власний туалет, підведена гаряча і холодна вода.

для вразливих естетів є 600у.е м2 під інвестицію, задизайнити на свій смак, вкус, кольор і цвєт в клубному будинку:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smart-22m2-teremki2-IDSGjl1.html
дно чи ще знизу будуть стукати?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:58

  kingkongovets написав:і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц?
хто дасть правильну відповідь - чому так?)

Причини чисто економічні.
То тільки здається, що багато людей, це чисто теоретично, насправді кількість людей, вірніше реальних покупців скорочується, йде мобілізація, фізично люди не присутні по місцю проживання, а їдуть на полігони і військові частини, інша частина по різним схемам стають "примусовими віденськими ухилянтами", багато жінок і їх дітей раніше поїхали і їдуть за ухилянтами, залишаються пенсіонери, які погоди не роблять.
З іншого боку зростає так би мовити податковий тиск, зростає мінімальна зарплата, треба більше платити за патент, зростає ЄСВ, опалення, електроенергія, інші комунальні послуги, вони зростають, для того щоб найняти адекватного робітника треба теж платити пристойну з.п. і перелапатити з тих хто ще не накивав п'ятами. Ці всі "обов'язкові" витрати постійно зростають.
В купі баланс дебіт\кредіт не сходиться,маємо великі постійні витрати і дуже перемінні доходи, в якійсь момент підприємці хочуть трохи відпочити від цього "ізобілія" і закриваються.
Далі краще не буде, бо бензоколонка не збирається зупинятися і відкочуватись на кордони 91-го.
Теж саме і по житловій нерухомості, якби не є оселя, то була б повна пічалька, вважаю, що тільки вона є потужною єдиною опорою, яка тримає ще ціни на пристойному рівні.
Совкошлак вже в пікє, новобудови бодрячком.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мені здається, що основна причина - це пішохідний трафік. Ті хто їде до Ретровілю - їдуть до Ретровілю. Після Ретровілю вони сідають в авто і їдуть геть. Оминаючи всю комерцію Варашавських. Таким чином вона розрахована виключно на мешканців Варшавського і прилеглих будинків, і те, тільки на тих хто прямуючи від станції метро до свого під'їзду проходитиме повз. Тобто те, що знаходиться в найвідаленіших будинках взагалі може трафіку не мати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:14

  kingkongovets написав:вибачте за емоційний оффтоп, колеги
повертаючись до теми гілки хочу запропонувати цікавий кейс, який руйнує деякі сталі аксіоми місцевих експертів

мова про комерцію у Варшавських - всіх, починаючи з першого
при тому що в більш-менш прохідних місцях Києва оренда фасадного рітейлу становить десь 1000/1000+ грн/м, у Варшавських ідеальні фасадні приміщення з правильним вільним плануванням, вітринними вікнами, високими стелями, достатньою потужністю е/е і вже базовим ремонтом здаються по 550, а в найкращих місцях максимум по 650
і продаються відповідно по 2500-3000$

а орендарі стогнуть та подумують звідти валити, окрім мабуть лише мереживних - бо людей нема

хоча по 550-650 в місті здається такий собі полунеліквід типу цоколів-підвалів з входом з двору або через підʼїзд

і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц?
хто дасть правильну відповідь - чому так?)

Не повністю заселений комплекс плюс поряд великий ТЦ)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:16

  airmax78 написав:Мені здається, що основна причина - це пішохідний трафік. Ті хто їде до Ретровілю - їдуть до Ретровілю. Після Ретровілю вони сідають в авто і їдуть геть. Оминаючи всю комерцію Варашавських. Таким чином вона розрахована виключно на мешканців Варшавського і прилеглих будинків, і те, тільки на тих хто прямуючи від станції метро до свого під'їзду проходитиме повз. Тобто те, що знаходиться в найвідаленіших будинках взагалі може трафіку не мати.

ИМХО там появится движ когда Варшавские будут заселены
сейчас в Ретровиле движ создают жители веника и ветряных гор, это не ЦА коммерции Варшавских
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:18

  kingkongovets написав:і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц?
хто дасть правильну відповідь - чому так?)

Народ якраз в ТРЦ в основному і тусить/скуповується? Якісь приколи з опаленням в комерції?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:24

  somilitark написав:Совкошлак вже в пікє, новобудови бодрячком

Невже?
За статистикою, обидва падають.
Повним ходом.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Natt написав:
  kingkongovets написав:і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц?
хто дасть правильну відповідь - чому так?)

Народ якраз в ТРЦ в основному і тусить/скуповується?

бінго!)
Ретровіль та Новус належать Столиці груп і на яких орендарів там розраховували інвестори, купуючи 100+ метрові приміщення, якщо їх повно в кожному будинку, а поруч здоровезний трц- я хз)
а мереживні платять або по самому низу ринка, або ще нижче, працюють виключно по власним кабальним договорам і розповідають при цьому як круто з ними співпрацювати)

профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц

і так там буде завжди
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:32

  kingkongovets написав:профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц і так там буде завжди

І що з того?
ККЦ, ти став філософом?
Аби в носі колупатись і трандіти?
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