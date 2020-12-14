Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вибачте за емоційний оффтоп, колеги повертаючись до теми гілки хочу запропонувати цікавий кейс, який руйнує деякі сталі аксіоми місцевих експертів
мова про комерцію у Варшавських - всіх, починаючи з першого при тому що в більш-менш прохідних місцях Києва оренда фасадного рітейлу становить десь 1000/1000+ грн/м, у Варшавських ідеальні фасадні приміщення з правильним вільним плануванням, вітринними вікнами, високими стелями, достатньою потужністю е/е і вже базовим ремонтом здаються по 550, а в найкращих місцях максимум по 650 і продаються відповідно по 2500-3000$
а орендарі стогнуть та подумують звідти валити, окрім мабуть лише мереживних - бо людей нема
хоча по 550-650 в місті здається такий собі полунеліквід типу цоколів-підвалів з входом з двору або через підʼїзд
і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц? хто дасть правильну відповідь - чому так?)
kingkongovets написав:і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц? хто дасть правильну відповідь - чому так?)
Причини чисто економічні. То тільки здається, що багато людей, це чисто теоретично, насправді кількість людей, вірніше реальних покупців скорочується, йде мобілізація, фізично люди не присутні по місцю проживання, а їдуть на полігони і військові частини, інша частина по різним схемам стають "примусовими віденськими ухилянтами", багато жінок і їх дітей раніше поїхали і їдуть за ухилянтами, залишаються пенсіонери, які погоди не роблять. З іншого боку зростає так би мовити податковий тиск, зростає мінімальна зарплата, треба більше платити за патент, зростає ЄСВ, опалення, електроенергія, інші комунальні послуги, вони зростають, для того щоб найняти адекватного робітника треба теж платити пристойну з.п. і перелапатити з тих хто ще не накивав п'ятами. Ці всі "обов'язкові" витрати постійно зростають. В купі баланс дебіт\кредіт не сходиться,маємо великі постійні витрати і дуже перемінні доходи, в якійсь момент підприємці хочуть трохи відпочити від цього "ізобілія" і закриваються. Далі краще не буде, бо бензоколонка не збирається зупинятися і відкочуватись на кордони 91-го. Теж саме і по житловій нерухомості, якби не є оселя, то була б повна пічалька, вважаю, що тільки вона є потужною єдиною опорою, яка тримає ще ціни на пристойному рівні. Совкошлак вже в пікє, новобудови бодрячком.
Мені здається, що основна причина - це пішохідний трафік. Ті хто їде до Ретровілю - їдуть до Ретровілю. Після Ретровілю вони сідають в авто і їдуть геть. Оминаючи всю комерцію Варашавських. Таким чином вона розрахована виключно на мешканців Варшавського і прилеглих будинків, і те, тільки на тих хто прямуючи від станції метро до свого під'їзду проходитиме повз. Тобто те, що знаходиться в найвідаленіших будинках взагалі може трафіку не мати.
kingkongovets написав:вибачте за емоційний оффтоп, колеги повертаючись до теми гілки хочу запропонувати цікавий кейс, який руйнує деякі сталі аксіоми місцевих експертів
мова про комерцію у Варшавських - всіх, починаючи з першого при тому що в більш-менш прохідних місцях Києва оренда фасадного рітейлу становить десь 1000/1000+ грн/м, у Варшавських ідеальні фасадні приміщення з правильним вільним плануванням, вітринними вікнами, високими стелями, достатньою потужністю е/е і вже базовим ремонтом здаються по 550, а в найкращих місцях максимум по 650 і продаються відповідно по 2500-3000$
а орендарі стогнуть та подумують звідти валити, окрім мабуть лише мереживних - бо людей нема
хоча по 550-650 в місті здається такий собі полунеліквід типу цоколів-підвалів з входом з двору або через підʼїзд
і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц? хто дасть правильну відповідь - чому так?)
Не повністю заселений комплекс плюс поряд великий ТЦ)
airmax78 написав:Мені здається, що основна причина - це пішохідний трафік. Ті хто їде до Ретровілю - їдуть до Ретровілю. Після Ретровілю вони сідають в авто і їдуть геть. Оминаючи всю комерцію Варашавських. Таким чином вона розрахована виключно на мешканців Варшавського і прилеглих будинків, і те, тільки на тих хто прямуючи від станції метро до свого під'їзду проходитиме повз. Тобто те, що знаходиться в найвідаленіших будинках взагалі може трафіку не мати.
ИМХО там появится движ когда Варшавские будут заселены сейчас в Ретровиле движ создают жители веника и ветряных гор, это не ЦА коммерции Варшавских
kingkongovets написав:і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц? хто дасть правильну відповідь - чому так?)
Народ якраз в ТРЦ в основному і тусить/скуповується?
бінго!) Ретровіль та Новус належать Столиці груп і на яких орендарів там розраховували інвестори, купуючи 100+ метрові приміщення, якщо їх повно в кожному будинку, а поруч здоровезний трц- я хз) а мереживні платять або по самому низу ринка, або ще нижче, працюють виключно по власним кабальним договорам і розповідають при цьому як круто з ними співпрацювати)
профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц