Додано: Чет 07 бер, 2024 16:58

kingkongovets написав: і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц?

хто дасть правильну відповідь - чому так?) і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц?хто дасть правильну відповідь - чому так?)

Причини чисто економічні.То тільки здається, що багато людей, це чисто теоретично, насправді кількість людей, вірніше реальних покупців скорочується, йде мобілізація, фізично люди не присутні по місцю проживання, а їдуть на полігони і військові частини, інша частина по різним схемам стають "примусовими віденськими ухилянтами", багато жінок і їх дітей раніше поїхали і їдуть за ухилянтами, залишаються пенсіонери, які погоди не роблять.З іншого боку зростає так би мовити податковий тиск, зростає мінімальна зарплата, треба більше платити за патент, зростає ЄСВ, опалення, електроенергія, інші комунальні послуги, вони зростають, для того щоб найняти адекватного робітника треба теж платити пристойну з.п. і перелапатити з тих хто ще не накивав п'ятами. Ці всі "обов'язкові" витрати постійно зростають.В купі баланс дебіт\кредіт не сходиться,маємо великі постійні витрати і дуже перемінні доходи, в якійсь момент підприємці хочуть трохи відпочити від цього "ізобілія" і закриваються.Далі краще не буде, бо бензоколонка не збирається зупинятися і відкочуватись на кордони 91-го.Теж саме і по житловій нерухомості, якби не є оселя, то була б повна пічалька, вважаю, що тільки вона є потужною єдиною опорою, яка тримає ще ціни на пристойному рівні.Совкошлак вже в пікє, новобудови бодрячком.