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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 17:52
kingkongovets написав: Natt написав: kingkongovets написав:
і це при тій щільністі мешканців та «центру притяжіння» - трц?
хто дасть правильну відповідь - чому так?)
Народ якраз в ТРЦ в основному і тусить/скуповується?
бінго!)
Ретровіль та Новус належать Столиці груп і на яких орендарів там розраховували інвестори, купуючи 100+ метрові приміщення, якщо їх повно в кожному будинку, а поруч здоровезний трц- я хз)
а мереживні платять або по самому низу ринка, або ще нижче, працюють виключно по власним кабальним договорам і розповідають при цьому як круто з ними співпрацювати)
профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц
і так там буде завжди
Не заздрю власникам комерції Варшавських, але бувають ситуації і гірші. Купуєш комерцію на фасаді, з високими вікнами і все таке. А потім забудовник ставить навпроти, відкусивши шматок прибудинкової, МАФи і продає. До цього ніхто про такий прикол не повідомляв.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 17:56
Прохожий написав:поговорим когда Варшавский достроится и заселится)
то купуйте там, якщо в цьому так впевнені, там по якості реально цукерочки за ці гроші - готове вже, з ремонтами навіть, фасади-мопи-придомові)
але навіть перший Варшавський за весь цей час так повністю здати не можуть, я комерцію маю на увазі, Столиця канєшна тут по комерції вилюбила лошків по повній)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:05
gonchik74 написав:Купуєш комерцію на фасаді, з високими вікнами і все таке. А потім забудовник ставить навпроти, відкусивши шматок прибудинкової, МАФи і продає. До цього ніхто про такий прикол не повідомляв.
тут вже дійсно якийсь реальний кидок, а де це таке було? навряд чи в Києві
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:10
Пропонуємо до обговорення, новину для жителів столиці: У Києві відкривають станцію метро «Дніпро»
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:12
kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Купуєш комерцію на фасаді, з високими вікнами і все таке. А потім забудовник ставить навпроти, відкусивши шматок прибудинкової, МАФи і продає. До цього ніхто про такий прикол не повідомляв.
тут вже дійсно якийсь реальний кидок, а де це таке було? навряд чи в Києві
Маланюка 31 від ЕБЛ, з вікна якого фоткав hume. Проти встановлення МАФів мешканці може ще боротимуться, оскільки вліпили їх на місці де на рендерах був дитячий майданчик. Там ще впритул до будинку вирішили багатоповерховий паркінг збудувати. Типу паркінг з видом на воду)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:16
А що на станції Дніпро хтось живе?)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:26
kingkongovets написав:
Прохожий написав:поговорим когда Варшавский достроится и заселится)
то купуйте там, якщо в цьому так впевнені, там по якості реально цукерочки за ці гроші - готове вже, з ремонтами навіть, фасади-мопи-придомові)
але навіть перший Варшавський за весь цей час так повністю здати не можуть, я комерцію маю на увазі, Столиця канєшна тут по комерції вилюбила лошків по повній)
та не, больше по жилой)
кстати вяло размышляю мож в Варшавский вкопытиться...
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:32
Прохожий написав:кстати вяло размышляю мож в Варшавский вкопытиться...
а як вам Метрополіс?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:34
gonchik74 написав:Маланюка 31 від ЕБЛ, з вікна якого фоткав hume. Проти встановлення МАФів мешканці може ще боротимуться, оскільки вліпили їх на місці де на рендерах був дитячий майданчик. Там ще впритул до будинку вирішили багатоповерховий паркінг збудувати. Типу паркінг з видом на воду)
мафи маст дай
це наші найпідступніші природні вороги
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