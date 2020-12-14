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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:47
kingkongovets написав:
Прохожий написав:кстати вяло размышляю мож в Варшавский вкопытиться...
а як вам Метрополіс?
визуально неплохо но локация за эти деньги...
хотя в Варшавском локация тоже не айс но концепция получше(новый ПОХ)
...но Я бы ни там ни там не жил)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:49
kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Маланюка 31 від ЕБЛ, з вікна якого фоткав hume. Проти встановлення МАФів мешканці може ще боротимуться, оскільки вліпили їх на місці де на рендерах був дитячий майданчик. Там ще впритул до будинку вирішили багатоповерховий паркінг збудувати. Типу паркінг з видом на воду)
мафи маст дай
це наші найпідступніші природні вороги
Чиї вороги?
КМДА?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:49
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:кстати вяло размышляю мож в Варшавский вкопытиться...
а як вам Метрополіс?
визуально неплохо но локация за эти деньги...
хотя в Варшавском локация тоже не айс но концепция получше(новый ПОХ)
...но Я бы ни там ни там не жил)
а мені Метрополіс подобається за свої гроші
а ще кажуть види там в усі боки - космос)
зи:
до речі там де у вас будинок я був у березні 22го, якщо ви там тоді теж були мож і зустрічались)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 07 бер, 2024 18:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:52
kingkongovets написав:
а мені Метрополіс подобається за свої гроші
ХЗ, стоит на развязке окружной
кстати, давно не интересовался, почем там готовое?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 19:00
Же метрополіс - бомба
Метро вже нема і незрозуміло коли буде
Вид на розвʼязку і шум від траси
Плюси - недалеко вднг
Недалеко академія труда і сексуальних отношеній - є де ухилянтам здобувати другу освіту)
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