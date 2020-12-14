визуально неплохо но локация за эти деньги...
хотя в Варшавском локация тоже не айс но концепция получше(новый ПОХ)
...но Я бы ни там ни там не жил)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:47
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:49
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а мені Метрополіс подобається за свої гроші
а ще кажуть види там в усі боки - космос)
зи:
до речі там де у вас будинок я був у березні 22го, якщо ви там тоді теж були мож і зустрічались)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 бер, 2024 18:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Же метрополіс - бомба
Метро вже нема і незрозуміло коли буде
Вид на розвʼязку і шум від траси
Плюси - недалеко вднг
Недалеко академія труда і сексуальних отношеній - є де ухилянтам здобувати другу освіту)
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:31
Мне тоже место показалось спорным. Как не для центра место слишком близко к развязке. Так же смущает масштаб как не для центра. То есть в центре, от недостатка места, можно смириться с условной эстакадой под окном и 30ью этажами, но зачем платить за это на выезде из города. На любителя, но, виды в сторону города 100% невероятные.
ПС
Когда был в Русановской Гавани обратил внимание на Солнечную Ривьеру. Модный навесной фасад частично улетел. Кто-то на этой ветке ещё до войны заметил, что в некоторых ЖК этот самый модный фасад "гуляет" от ветра.
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:37
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Голосеевском районе мне нравится место в районе жк white lines (цена на старте была космос). Парк и ТРЦ white lines толкнет цену.
Рядом стоит недострой, его начали ещё до white lines, всегда когда проезжаю мимо думаю, что если его построят инвесторы получат неплохой бонус к цене. Если когда-то достроят
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:49
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я не казав шо воно ідеальне
беззаперечна дупа - це якраз колишній плодрадгосп на Віноградарі, а Метрополіс перед ним має багато переваг по локації і поки цей відрізок синьої гілки не працює саме час там щось увірвати)
це якби б мене цікавила житлова так як вас)
зи:
вайт лайнз - май ван лав)
дуже жалкую, що в часи моєї молодості були відсутні такі пропозиції
ззи:
хьюм, ми жили з вами одночасно в одному жк на Оболоні, там шум від двох мостів та проспекту був не менший, але це ж все одно не завадило вашому позитивному ставленню до цієї локації?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 бер, 2024 21:19, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:58
Шо ж вас всіх так тягне до загазованих розвʼязок?)
Хоча для студентів супер -можна у бабок під метро купляти яйця і бігати від собак по голосіівському лісу)
В світлі останніх тенденцій цікавить як там з міцністю самої будови - бо стоїть фактично над метро)
Додано: Чет 07 бер, 2024 21:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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