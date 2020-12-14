Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:kingkongovets Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.
повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити. війна почалась, всі повтікали, потяги забиті. з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі
Прохожий написав:поговорим когда Варшавский достроится и заселится)
то купуйте там, якщо в цьому так впевнені, там по якості реально цукерочки за ці гроші - готове вже, з ремонтами навіть, фасади-мопи-придомові) але навіть перший Варшавський за весь цей час так повністю здати не можуть, я комерцію маю на увазі, Столиця канєшна тут по комерції вилюбила лошків по повній)
та не, больше по жилой) кстати вяло размышляю мож в Варшавский вкопытиться...
Бетон написав:повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити. війна почалась, всі повтікали, потяги забиті. з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі
спочатку ви під фон пісень про «тотальне зубожіння» обираєте в президенти чувака, який обіцяє стати на коліна перед путіним і «домовитись», потім, коли всі свідомі давно вже накупили бк, набронювали пікапів, натренювали молодіж по базі типа такмеду та вогневій, наготували тривожнв валізи та підготувались до вторгнення, про яке всі знали з листопаду, ви продали авто і замість того шоп піти взяти зброю і стати корисними ви тіки посилили паніку
віра, Андрон - це протилежність знанню, не вір ніколи і нікому, вмикай мозок, будь мужчиною
Бетон написав:повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити. війна почалась, всі повтікали, потяги забиті. з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі
спочатку ви під фон пісень про «тотальне зубожіння» обираєте в президенти чувака, який обіцяє стати на коліна перед путіним і «домовитись», потім, коли всі свідомі давно вже накупили бк, набронювали пікапів, натренювали молодіж по базі типа такмеду та вогневій, наготували тривожнв валізи та підготувались до вторгнення, про яке всі знали з листопаду, ви продали авто і замість того шоп піти взяти зброю і стати корисними ви тіки посилили паніку
віра, Андрон - це протилежність знанню, не вір ніколи і нікому, вмикай мозок, будь мужчиною
боже упаси, чтобы я за это голосовал. більше того, я не маю жодного знайомого, хто це зробив
hume написав:Когда был в Русановской Гавани обратил внимание на Солнечную Ривьеру. Модный навесной фасад частично улетел. Кто-то на этой ветке ещё до войны заметил, что в некоторых ЖК этот самый модный фасад "гуляет" от ветра.