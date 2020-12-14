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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11653116541165511656
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:36

  airmax78 написав:kingkongovets Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.

повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.

висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:40

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:поговорим когда Варшавский достроится и заселится)
то купуйте там, якщо в цьому так впевнені, там по якості реально цукерочки за ці гроші - готове вже, з ремонтами навіть, фасади-мопи-придомові)
але навіть перший Варшавський за весь цей час так повністю здати не можуть, я комерцію маю на увазі, Столиця канєшна тут по комерції вилюбила лошків по повній)

та не, больше по жилой)
кстати вяло размышляю мож в Варшавский вкопытиться...

"астанавиииитесь"
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:48

  kingkongovets написав:
а там поруч точно нічого не збивали?)

Раньше в этом районе регулярно сбивали и дроны и баллистику, порой пугающе близко.
Посмотрю с другой стороны свечки, хм интересно)
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.

висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі


спочатку ви під фон пісень про «тотальне зубожіння» обираєте в президенти чувака, який обіцяє стати на коліна перед путіним і «домовитись», потім, коли всі свідомі давно вже накупили бк, набронювали пікапів, натренювали молодіж по базі типа такмеду та вогневій, наготували тривожнв валізи та підготувались до вторгнення, про яке всі знали з листопаду, ви продали авто і замість того шоп піти взяти зброю і стати корисними ви тіки посилили паніку

віра, Андрон - це протилежність знанню, не вір ніколи і нікому, вмикай мозок, будь мужчиною
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:58

  kingkongovets написав:
Бетон написав:повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.

висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі


спочатку ви під фон пісень про «тотальне зубожіння» обираєте в президенти чувака, який обіцяє стати на коліна перед путіним і «домовитись», потім, коли всі свідомі давно вже накупили бк, набронювали пікапів, натренювали молодіж по базі типа такмеду та вогневій, наготували тривожнв валізи та підготувались до вторгнення, про яке всі знали з листопаду, ви продали авто і замість того шоп піти взяти зброю і стати корисними ви тіки посилили паніку

віра, Андрон - це протилежність знанню, не вір ніколи і нікому, вмикай мозок, будь мужчиною

боже упаси, чтобы я за это голосовал. більше того, я не маю жодного знайомого, хто це зробив
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:23

  kingkongovets написав:
hume написав:Когда был в Русановской Гавани обратил внимание на Солнечную Ривьеру. Модный навесной фасад частично улетел. Кто-то на этой ветке ещё до войны заметил, что в некоторых ЖК этот самый модный фасад "гуляет" от ветра.

Зображення


а там поруч точно нічого не збивали?)

Фасад сам осиплеться, без збивань
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