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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 21:36
airmax78 написав:kingkongovets
Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.
повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:40
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:поговорим когда Варшавский достроится и заселится)
то купуйте там, якщо в цьому так впевнені, там по якості реально цукерочки за ці гроші - готове вже, з ремонтами навіть, фасади-мопи-придомові)
але навіть перший Варшавський за весь цей час так повністю здати не можуть, я комерцію маю на увазі, Столиця канєшна тут по комерції вилюбила лошків по повній)
та не, больше по жилой)
кстати вяло размышляю мож в Варшавский вкопытиться...
"астанавиииитесь"
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:48
kingkongovets написав:
а там поруч точно нічого не збивали?)
Раньше в этом районе регулярно сбивали и дроны и баллистику, порой пугающе близко.
Посмотрю с другой стороны свечки, хм интересно)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:53
Бетон написав:повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі
спочатку ви під фон пісень про «тотальне зубожіння» обираєте в президенти чувака, який обіцяє стати на коліна перед путіним і «домовитись», потім, коли всі свідомі давно вже накупили бк, набронювали пікапів, натренювали молодіж по базі типа такмеду та вогневій, наготували тривожнв валізи та підготувались до вторгнення, про яке всі знали з листопаду, ви продали авто і замість того шоп піти взяти зброю і стати корисними ви тіки посилили паніку
віра, Андрон - це протилежність знанню, не вір ніколи і нікому, вмикай мозок, будь мужчиною
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:58
kingkongovets написав:
Бетон написав:повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі
спочатку ви під фон пісень про «тотальне зубожіння» обираєте в президенти чувака, який обіцяє стати на коліна перед путіним і «домовитись», потім, коли всі свідомі давно вже накупили бк, набронювали пікапів, натренювали молодіж по базі типа такмеду та вогневій, наготували тривожнв валізи та підготувались до вторгнення, про яке всі знали з листопаду, ви продали авто і замість того шоп піти взяти зброю і стати корисними ви тіки посилили паніку
віра, Андрон - це протилежність знанню, не вір ніколи і нікому, вмикай мозок, будь мужчиною
боже упаси, чтобы я за это голосовал. більше того, я не маю жодного знайомого, хто це зробив
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Додано: Чет 07 бер, 2024 23:57
Бетон написав: airmax78 написав:kingkongovets
Неприємно про це говорити, але вони правильно зробили. Зараз вже навіть зе-влада визнає що Київ утримали дивом. А якшо б дива не сталося, то площа поховань на околицях міста була б в 20 разів більша за Маріупольські.
повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
висновок: повір незнайомому мужику на фурі посеред поля вночі, який моргає правим, сигналізуючі що можна обганяти. але ніколи ні при яких обставинах не вір владі
Окружить и оккупировать столицу с площадью под 1000кв.км. - это надо было подгонять практически миллионную армию.
Площадь Марика всего 115кв.км., думаю как и у Грозного, и это максимум на что смогла б рыпнуться непобедимая и нетрезвеющая РА, преценденты ВОВ с драпаньем советских войск на восток быстрее паровоза и занятие городов вермахтом за считанные дни обусловлены полным отсутствием сопротивления и главное, территорией городов, в принципе почти не изменившейся с конца 19века,и чуть ли не вдесятеро меньшей чем нынешняя(или точнее в конце перестройки, когда прекратили строить панель массивами, расселяя тот аварийный царский фонд).
Динамику территории городов просто проследить по истории городского трамвая,который при Коле-секонд и Йосе ходил реально на самые окраины потому что другого транспорта лет 75 даже назад, уже после ВОВ, ВООБЩЕ не было, нигде, ну кроме мацквы.
А финьку с расходом 25 минимум продать при цене литра 80, как была в мае тогда или даже нынешних 50 намного труднее и дешевле было бы, нежели 26 месяцев назад(это если реально край нужна была та сумма, что выручили).
Сейчас кстати больше чем V6 3,6(пентастар крайслеровский) авто с копарта практически не везут, ну кроме как дорогие единичные ввозы РРоверов и пикапов, а двухсотки-кукурузы/Лёхи570/450 наконец то в возрасте 4-8лет стали стоить как и положено своему пробегу и состоянию, а не 80-90% цены нового авто, как было при курсе 27 и литре 27 в 21м году.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 00:44
Бетон написав:
повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
Вже не перший раз питання до української влади, а не до російської. Ви хоть трохи думайте, хто почав війну? Якщо є питання до "шашликів" Зеленського, то перечитайте його пряму мову: "А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з’явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день" це теж було сказано 19 СІЧНЯ 2022 року.
У вас була жадібність до грошей, а не до здорового глузду.І про шашлики. По факту у травні 2022 року вони були багато у кого, дякуючи ЗСУ і навіть на лінії фронту їх смажили
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