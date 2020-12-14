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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:38
Бетон написав:
повіривши в перший раз в житті владі, перед війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
війна почалась, всі повтікали, потяги забиті.
з великою долею вирогідності ми б вже з дітьми закопані лежали. і диво, що живі.
у вас что только одно авто?
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:42
Frant написав:
В Києві зараз така ж ситуація.
Я читаю опуси продаванів і рилів, бачу, як дешевшає ширпотреб біля метро, і сміюсь - треба бути придурком, щоб інвестувати зараз в Кржн.
.
Що таке Кржн ? А куди ж інвестувати?
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mann
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:43
Да плевать мне на финик. Человек понимал, что будет война и поэтому купил танк с проходимостью. Может, как заметил Барабашов, в других обстоятельствах его бы и не забрали.
Так точно, Виталий.
Никто не понял посыл поста.
Я пишу послание молодым - перечитайте последний абзац: никогда ни за что никому не верьте и в первую очередь - власти. Только совместные временные совпадения интересов, не более
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:48
mann написав: Frant написав:
В Києві зараз така ж ситуація.
Я читаю опуси продаванів і рилів, бачу, як дешевшає ширпотреб біля метро, і сміюсь - треба бути придурком, щоб інвестувати зараз в Кржн.
.
Що таке Кржн ? А куди ж інвестувати?
КРЖН - київський ринок нерухомості (ТМ Захар_, царство йому небесне).
Інвештуйте куди хочете.
Проте повинні розуміти, що ціни КРЖН є вельми лабільними.
Найближчі півроку вони будуть падати, і помітно.
Тому немає жодного сенсу вкладати в КРЖН
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:49
rjkz написав: kingkongovets написав:
Natt написав:Народ якраз в ТРЦ в основному і тусить/скуповується?
бінго!)
Ретровіль та Новус належать Столиці груп і на яких орендарів там розраховували інвестори, купуючи 100+ метрові приміщення, якщо їх повно в кожному будинку, а поруч здоровезний трц- я хз)
а мереживні платять або по самому низу ринка, або ще нижче, працюють виключно по власним кабальним договорам і розповідають при цьому як круто з ними співпрацювати)
профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц
і так там буде завжди
Не заздрю власникам комерції Варшавських, але бувають ситуації і гірші. Купуєш комерцію на фасаді, з високими вікнами і все таке. А потім забудовник ставить навпроти, відкусивши шматок прибудинкової, МАФи і продає. До цього ніхто про такий прикол не повідомляв.
А помнится, лет 5-6 назад, тут на ветке было обсуждение, что коммерцию в Варшавском всю разобрали и перепродают за (по памяти) 1800(?) за метр.
Всех очень интересовала.
Все-таки арбуз неумолимо летит к асфальту.
Коммерция в варшавском плюс офигенная инвестиция. Только где её взять. Коммерцию выгребают до продажи квартир.
Судя по забитой парковке у меня под домом 13.10 и 13.7 дела у коммерции неплохие. Дальше делаются ремонты
Подсказка: кто шарит а продуктовый магазах, срочно открывайте подобие "Коло" и очищенную воду
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 08 бер, 2024 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:50
Бетон написав:
Так точно, Виталий.
в дополнение к основному авто, купите т4 дёшево надёжно, можно небольшой груз перевезти, удобно для переездов. Рабочая лошадка. Лучше с мотором 2,4 и в длинной базе.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:53
vitaliiangel написав:
можно небольшой груз перевезти,
можна підзаробляти, возити вантажі з Києва в Ірпінь?))) не тільки пасажирів)))
Бетон написав:
Судя по забитой парковке у меня под домом 13.10 и 13.7
Бетон написав:
фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
Ти ж у Польщі сидиш, як слідує з твоїх дописів на гілках про еміграцію. Навіщо звиздіти?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 бер, 2024 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:55
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:00
Frant написав:
можна підзаробляти, возити вантажі з Києва в Ірпінь?))) не тільки пасажирів)))
для коммерческих перевозок цельномет не подходит, нужен гидроборт и хотя бы 3тонник.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:04
Hotab написав:Бетон
,
війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
Навіть відкинувши пафосні слова типу «тисячі людей загинули, а ви за свій фінік все плачете», можна сказати виключно економічне:
23.02.2022 і в Бахмуті, і в Авдіївці і в Херсоні були угоди купівліі/продажу. Як їм?, цим покупцям?
Я в лютому фотографував квартиру , але навіть не встиг розмістити оголошення. Міг продати за 60 (без торгу і швидко 55), зараз і 20 мабуть не запропонують. І я майже точно розумів, що війни не уникнути. Хто мені винуватий в моїй пасивності? Сам. Все розумів і не продав на місяць раніше.
Доросле життя - це брати відповідальність на себе за свої дії чи бездіяльність.
Як сказала знайома врач з роддома Лелека, яка спочатку втекла з Донецька а потім в ірпіні будинок розгепали до фундаменту: "спасибо, что живы, а большего счастья и не нужно".
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