Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:06
Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:20
поэтому мониторинг сайтов с целью понять цены - занятие пустое. Когда начинаешь предметно искать, чтобы купить, оказывается... (тут длинный список сюрпризов)
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