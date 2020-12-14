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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11655116561165711658
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:06

  cherchiltank написав:Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)

Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:20

  Бетон написав:
  cherchiltank написав:Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)

Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день

поэтому мониторинг сайтов с целью понять цены - занятие пустое. Когда начинаешь предметно искать, чтобы купить, оказывается... (тут длинный список сюрпризов)
vitaliiangel
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  #<1 ... 11655116561165711658
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