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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:20
Бетон написав: cherchiltank написав:
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день
поэтому мониторинг сайтов с целью понять цены - занятие пустое. Когда начинаешь предметно искать, чтобы купить, оказывается... (тут длинный список сюрпризов)
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:39
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Так точно, Виталий.
в дополнение к основному авто, купите т4 дёшево надёжно, можно небольшой груз перевезти, удобно для переездов. Рабочая лошадка. Лучше с мотором 2,4 и в длинной базе.
Купівля авта, котре перестали випускати більше 20-ти років тому і живе вже 10 років тому було важко знайти це, звісно, бест бай. Поради від професіоналів безцінні)))
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gonchik74
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:50
Бетон написав: cherchiltank написав:
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день
А до чого тут забудовник - по Варшавському вже досить розвинений вторинний ринок - таке відчуття що деякі квартири вже по пʼятому разу перепродують один одному) - там хоч жити хотілось збирається? Бо більш схоже на орендне гетто - років через 5 буде прохідний двір і бабушки консьєржки з каструлями супу в фойє)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:55
gonchik74 написав:
Купівля авта, котре перестали випускати більше 20-ти років тому і живе вже 10 років тому було важко знайти це, звісно, бест бай. Поради від професіоналів безцінні)))
лично вам я советую ездить на маршрутке. покупать новый спринтер чтобы возить им строймусор и гипсокартон - верх мудрости, на которую вы видимо зудяще претендуете.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:11
vitaliiangel написав: gonchik74 написав:
Купівля авта, котре перестали випускати більше 20-ти років тому і живе вже 10 років тому було важко знайти це, звісно, бест бай. Поради від професіоналів безцінні)))
лично вам я советую ездить на маршрутке. покупать новый спринтер чтобы возить им строймусор и гипсокартон - верх мудрости, на которую вы видимо зудяще претендуете.
Чоловіче, у мене тих комерційних авто було і є більше, ніж у вас пальців на всіх кінцівках. Порада має сенс, хіба що без привʼязки до т4 та ще й з конкретним мотором. Все, що не доїздили до війни, вмерло на війні.
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gonchik74
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