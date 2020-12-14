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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:20
Бетон написав: cherchiltank написав:
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день
поэтому мониторинг сайтов с целью понять цены - занятие пустое. Когда начинаешь предметно искать, чтобы купить, оказывается... (тут длинный список сюрпризов)
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:39
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Так точно, Виталий.
в дополнение к основному авто, купите т4 дёшево надёжно, можно небольшой груз перевезти, удобно для переездов. Рабочая лошадка. Лучше с мотором 2,4 и в длинной базе.
Купівля авта, котре перестали випускати більше 20-ти років тому і живе вже 10 років тому було важко знайти це, звісно, бест бай. Поради від професіоналів безцінні)))
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gonchik74
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:50
Бетон написав: cherchiltank написав:
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день
А до чого тут забудовник - по Варшавському вже досить розвинений вторинний ринок - таке відчуття що деякі квартири вже по пʼятому разу перепродують один одному) - там хоч жити хотілось збирається? Бо більш схоже на орендне гетто - років через 5 буде прохідний двір і бабушки консьєржки з каструлями супу в фойє)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:11
vitaliiangel написав: gonchik74 написав:
Купівля авта, котре перестали випускати більше 20-ти років тому і живе вже 10 років тому було важко знайти це, звісно, бест бай. Поради від професіоналів безцінні)))
лично вам я советую ездить на маршрутке. покупать новый спринтер чтобы возить им строймусор и гипсокартон - верх мудрости, на которую вы видимо зудяще претендуете.
Чоловіче, у мене тих комерційних авто було і є більше, ніж у вас пальців на всіх кінцівках. Порада має сенс, хіба що без привʼязки до т4 та ще й з конкретним мотором. Все, що не доїздили до війни, вмерло на війні.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:47
vitaliiangel написав:
а откуда у меня деньги?
Добыли криминальным путем. Как и все мы.
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Investor_K
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:53
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Так точно, Виталий.
в дополнение к основному авто, купите т4 дёшево надёжно, можно небольшой груз перевезти, удобно для переездов. Рабочая лошадка. Лучше с мотором 2,4 и в длинной базе.
Машину надо брать до 10 лет(если это конечно не Гелик с пробегом 50тыс за 11лет допустим) и подтверждённым пробегом не более 200. А современному дизелю часто и 150 хватит чтоб подойти к крайне дорогостоящему капремонту. Резинки всякие и ржа за 10 лет начинают просто лавинообразно сыпаться и дело будет даже не в деньгах(а ремонт сейчас очень дорог если не сам,ручками,по вечерам), а в том что 15ти летнее авто может больше стоять чем ездить.
Конечно всегда бывают исключения и авто после рачительных и ответственных хозяев, но это очень уж удачная покупка будет и VW в возрасте 20ти лет в этот критерий не попадёт.
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барабашов
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:10
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 08 бер, 2024 13:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:17
vitaliiangel написав: Frant написав:
Ні, тобі нічого не платять.
Тому що твій флуд хаотичний і беззмістовний.
а откуда у меня деньги?
Які гроші можуть бути у людини, яка їздить з Ірпеня в Київ на електросамокаті?
Сльози, а не гроші!
Investor_K написав:
Добыли криминальным путем. Как и все мы.
Невже канд. фіз.-мат наук займався розбоями на великій дорозі???
Є більш коректні шляхи заробків. Були раніше)))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 бер, 2024 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:27
vitaliiangel написав: барабашов написав:
Конечно всегда бывают исключения и авто после рачительных и ответственных хозяев, но это очень уж удачная покупка будет и VW в возрасте 20ти лет в этот критерий не попадёт.
почитайте форумыы течиководов. Как т4 до сих пор ездят а т5 гниют на помойках. Возраст авто - ни о чём. Я видел гнилых 3х летних китайцев черри тигго амулет ховеры. Вот это деньги на ветер.
Каждый отдельный случай нужно просчитывать стоимость эксплуатации и выхлоп. Если вам грузовичёк нужен 5-10р в месяц замучаетесь нанимать, (один занят, у другого машина в ремонте у 3его мобила не отвечает) а 10летний спринтер при такой нагрузке себя не отобьёт. Кроме того мотор ом651 это днище по ресурсу и стоимости ремонта. Авто должно ездить столько, сколько приносит доход (не в ущерб безопасности конечно).
Ок. Можна інакше. Є у мене в полі зору т4. Мій двоюрідний брат не хоче позбуватись свого довгого косого 2003 рв попри те, що має нового з салону тревелера, яким ганяє за кордон, і крафтера максі, який працює щодня. Цей т4 у нього мінімум років 10. Але такі машини, якщо вони в нормальному стані,ніхто не продає. Навіть якщо немає претензій до зовнішнього вигляду т4 під перевозку будівельного сміття і гіпсокартону, то найти живий по технічній частині - вкрай важке завдання. Ну або це буде оверпрайс.
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gonchik74
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:32
Frant написав:
Невже канд. фіз.-мат наук займався розбоями на великій дорозі???
Де Ви на Троєщині бачили велику дорогу?
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Investor_K
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