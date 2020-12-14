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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:42
Frant написав:
В Києві зараз така ж ситуація.
Я читаю опуси продаванів і рилів, бачу, як дешевшає ширпотреб біля метро, і сміюсь - треба бути придурком, щоб інвестувати зараз в Кржн.
.
Що таке Кржн ? А куди ж інвестувати?
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mann
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:43
Да плевать мне на финик. Человек понимал, что будет война и поэтому купил танк с проходимостью. Может, как заметил Барабашов, в других обстоятельствах его бы и не забрали.
Так точно, Виталий.
Никто не понял посыл поста.
Я пишу послание молодым - перечитайте последний абзац: никогда ни за что никому не верьте и в первую очередь - власти. Только совместные временные совпадения интересов, не более
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:48
mann написав: Frant написав:
В Києві зараз така ж ситуація.
Я читаю опуси продаванів і рилів, бачу, як дешевшає ширпотреб біля метро, і сміюсь - треба бути придурком, щоб інвестувати зараз в Кржн.
.
Що таке Кржн ? А куди ж інвестувати?
КРЖН - київський ринок нерухомості (ТМ Захар_, царство йому небесне).
Інвештуйте куди хочете.
Проте повинні розуміти, що ціни КРЖН є вельми лабільними.
Найближчі півроку вони будуть падати, і помітно.
Тому немає жодного сенсу вкладати в КРЖН
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Frant
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:49
rjkz написав: kingkongovets написав:
Natt написав:Народ якраз в ТРЦ в основному і тусить/скуповується?
бінго!)
Ретровіль та Новус належать Столиці груп і на яких орендарів там розраховували інвестори, купуючи 100+ метрові приміщення, якщо їх повно в кожному будинку, а поруч здоровезний трц- я хз)
а мереживні платять або по самому низу ринка, або ще нижче, працюють виключно по власним кабальним договорам і розповідають при цьому як круто з ними співпрацювати)
профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц
і так там буде завжди
Не заздрю власникам комерції Варшавських, але бувають ситуації і гірші. Купуєш комерцію на фасаді, з високими вікнами і все таке. А потім забудовник ставить навпроти, відкусивши шматок прибудинкової, МАФи і продає. До цього ніхто про такий прикол не повідомляв.
А помнится, лет 5-6 назад, тут на ветке было обсуждение, что коммерцию в Варшавском всю разобрали и перепродают за (по памяти) 1800(?) за метр.
Всех очень интересовала.
Все-таки арбуз неумолимо летит к асфальту.
Коммерция в варшавском плюс офигенная инвестиция. Только где её взять. Коммерцию выгребают до продажи квартир.
Судя по забитой парковке у меня под домом 13.10 и 13.7 дела у коммерции неплохие. Дальше делаются ремонты
Подсказка: кто шарит а продуктовый магазах, срочно открывайте подобие "Коло" и очищенную воду
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 08 бер, 2024 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:55
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:04
Hotab написав:Бетон
,
війною продав авто, щоб в квартирі ремонт продовжити.
Навіть відкинувши пафосні слова типу «тисячі людей загинули, а ви за свій фінік все плачете», можна сказати виключно економічне:
23.02.2022 і в Бахмуті, і в Авдіївці і в Херсоні були угоди купівліі/продажу. Як їм?, цим покупцям?
Я в лютому фотографував квартиру , але навіть не встиг розмістити оголошення. Міг продати за 60 (без торгу і швидко 55), зараз і 20 мабуть не запропонують. І я майже точно розумів, що війни не уникнути. Хто мені винуватий в моїй пасивності? Сам. Все розумів і не продав на місяць раніше.
Доросле життя - це брати відповідальність на себе за свої дії чи бездіяльність.
Як сказала знайома врач з роддома Лелека, яка спочатку втекла з Донецька а потім в ірпіні будинок розгепали до фундаменту: "спасибо, что живы, а большего счастья и не нужно".
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:06
cherchiltank написав:
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:20
Бетон написав: cherchiltank написав:
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
Имеется в виду застройщика.
Так вы сначала позвоните узнайте она есть или нет.
Моей квартиры уже пол года нет, а до сих пор десятки обьяв висит и звонки через день
поэтому мониторинг сайтов с целью понять цены - занятие пустое. Когда начинаешь предметно искать, чтобы купить, оказывается... (тут длинный список сюрпризов)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:56
Бетон написав:
Судя по забитой парковке у меня под домом 13.10 и 13.7 дела у коммерции неплохие
. Дальше делаются ремонты
вроде одна торговая сеть в Киеве закрыла четыре магазина.
вроде на их мести открываются другие менее известной торговой сети.
но это не точно.
может просто какой ребрендинг.
или оптимизация.
ещё заметил как то начали пропадать кофейни самообслуживания.
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uaprofi
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:57
uaprofi написав:ещё заметил как то начали пропадать кофейни самообслуживания.
Це що таке? Просто автоматичні кавоварки?
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