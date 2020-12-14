Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:08
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:29
Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:16
Точно - населення стало більше?)
Грошей у людей стало більше?
Споживання зросло?)
ВВП наздогнало хоч 2012 рік?)
Очікування в суспільстві позитивні?)
Про який бум ви говорите?)
Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:18
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.[/quote]
Точно - населення стало більше?)
Грошей у людей стало більше?
Споживання зросло?)
ВВП наздогнало хоч 2012 рік?)
Очікування в суспільстві позитивні?)
Про який бум ви говорите?)
Просто оренда комерції стала дешевшою та доступнішою - в 2018 приміщення фасадне в 50 кв метрах могло коштувати 3 штуки баксів на місяць оренди. Зараз півтори штуки баксів - ось і все зростання)
Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:35
давайте я вам скину gps координаты, вы приедете и потом обсудим какое количество коммерции вы увидели в одной предложенной мной локации. "нулём" будем считать март 2022 здесь не работало ничего, (не было ни э.энергии ни моб.связи).
это вы можете в тех самых коммерциях спросить. Я соц.опросы не провожу.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|