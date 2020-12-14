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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:08
uaprofi написав:
вроде одна торговая сеть в Киеве закрыла четыре магазина.
вроде на их мести открываются другие менее известной торговой сети.
но это не точно.
может просто какой ребрендинг.
или оптимизация.
ещё заметил как то начали пропадать кофейни самообслуживания.
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:29
vitaliiangel написав:
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось….
И это только в квартире!!!
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Hotab
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:16
vitaliiangel написав: uaprofi написав:
вроде одна торговая сеть в Киеве закрыла четыре магазина.
вроде на их мести открываются другие менее известной торговой сети.
но это не точно.
может просто какой ребрендинг.
или оптимизация.
ещё заметил как то начали пропадать кофейни самообслуживания.
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.
Точно - населення стало більше?)
Грошей у людей стало більше?
Споживання зросло?)
ВВП наздогнало хоч 2012 рік?)
Очікування в суспільстві позитивні?)
Про який бум ви говорите?)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:18
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.[/quote]
Точно - населення стало більше?)
Грошей у людей стало більше?
Споживання зросло?)
ВВП наздогнало хоч 2012 рік?)
Очікування в суспільстві позитивні?)
Про який бум ви говорите?)
Просто оренда комерції стала дешевшою та доступнішою - в 2018 приміщення фасадне в 50 кв метрах могло коштувати 3 штуки баксів на місяць оренди. Зараз півтори штуки баксів - ось і все зростання)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:35
cherchiltank написав:
Про який бум ви говорите?)
давайте я вам скину gps координаты, вы приедете и потом обсудим какое количество коммерции вы увидели в одной предложенной мной локации. "нулём" будем считать март 2022 здесь не работало ничего
, (не было ни э.энергии ни моб.связи).
cherchiltank написав:
Очікування в суспільстві позитивні?)
это вы можете в тех самых коммерциях спросить. Я соц.опросы не провожу.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 бер, 2024 00:48
Прохожий написав: kingkongovets написав:
бінго!)
Ретровіль та Новус належать Столиці груп і на яких орендарів там розраховували інвестори, купуючи 100+ метрові приміщення, якщо їх повно в кожному будинку, а поруч здоровезний трц- я хз)
а мереживні платять або по самому низу ринка, або ще нижче, працюють виключно по власним кабальним договорам і розповідають при цьому як круто з ними співпрацювати)
профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц і так там буде завжди
поговорим когда Варшавский достроится и заселится)
Так там ще один ПОХ влізе, на території бувшого радгоспу Пуща-Водиця. Будувати не перебудувати. Можливо з часом і ще 1-2 ТРЦ втиснуть, наприклад десь біля Квазару або на його місці.
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drevlyanin
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