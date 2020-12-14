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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:08
uaprofi написав:
вроде одна торговая сеть в Киеве закрыла четыре магазина.
вроде на их мести открываются другие менее известной торговой сети.
но это не точно.
может просто какой ребрендинг.
или оптимизация.
ещё заметил как то начали пропадать кофейни самообслуживания.
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:29
vitaliiangel написав:
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось….
И это только в квартире!!!
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:18
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.[/quote]
Точно - населення стало більше?)
Грошей у людей стало більше?
Споживання зросло?)
ВВП наздогнало хоч 2012 рік?)
Очікування в суспільстві позитивні?)
Про який бум ви говорите?)
Просто оренда комерції стала дешевшою та доступнішою - в 2018 приміщення фасадне в 50 кв метрах могло коштувати 3 штуки баксів на місяць оренди. Зараз півтори штуки баксів - ось і все зростання)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:35
cherchiltank написав:
Про який бум ви говорите?)
давайте я вам скину gps координаты, вы приедете и потом обсудим какое количество коммерции вы увидели в одной предложенной мной локации. "нулём" будем считать март 2022 здесь не работало ничего
, (не было ни э.энергии ни моб.связи).
cherchiltank написав:
Очікування в суспільстві позитивні?)
это вы можете в тех самых коммерциях спросить. Я соц.опросы не провожу.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 00:48
Прохожий написав: kingkongovets написав:
бінго!)
Ретровіль та Новус належать Столиці груп і на яких орендарів там розраховували інвестори, купуючи 100+ метрові приміщення, якщо їх повно в кожному будинку, а поруч здоровезний трц- я хз)
а мереживні платять або по самому низу ринка, або ще нижче, працюють виключно по власним кабальним договорам і розповідають при цьому як круто з ними співпрацювати)
профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц і так там буде завжди
поговорим когда Варшавский достроится и заселится)
Так там ще один ПОХ влізе, на території бувшого радгоспу Пуща-Водиця. Будувати не перебудувати. Можливо з часом і ще 1-2 ТРЦ втиснуть, наприклад десь біля Квазару або на його місці.
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drevlyanin
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Додано: Суб 09 бер, 2024 02:34
vitaliiangel написав:
количество коммерции вы увидели в одной предложенной мной локации. "нулём" будем считать март 2022
под конец марта 22 у меня в Киеве в доступности из 8 супермаркетов оставался 1 рабочий (причём он тоже готовился к закрытию), из 6 отделений новой почты 0.
ходил к рабочей новой почте 25 минут пешком.
если сравнивать с мартом 22 - то в Киеве прям экономический бум.
если с январём 22, то думаю восстановилось на %% 70...80, а может и меньше.
Если присмотреться то можно найти полно пустующих площадей - где раньше что-то работало.
И ещё такой момент если рядом закрывается (или так и не открылся) даже пускай условный атб - но открывается цветочный магазин, кофейный киоск и наливайка - формально по количеству коммерции можно считать что бизнес развивается, но в таком развитии есть свои нюансы.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 04:18
cherchiltank написав:
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
Ну вот, а 5 лет назад ее выдирали по 1800.
Это все равно что овощной лоток возле Новуса поставить.
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rjkz
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Додано: Суб 09 бер, 2024 04:23
drevlyanin написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
бінго!)
Ретровіль та Новус належать Столиці груп і на яких орендарів там розраховували інвестори, купуючи 100+ метрові приміщення, якщо їх повно в кожному будинку, а поруч здоровезний трц- я хз)
а мереживні платять або по самому низу ринка, або ще нижче, працюють виключно по власним кабальним договорам і розповідають при цьому як круто з ними співпрацювати)
профіцит великих приміщень та вбивця малого бізнесу - трц і так там буде завжди
поговорим когда Варшавский достроится и заселится)
Так там ще один ПОХ влізе, на території бувшого радгоспу Пуща-Водиця. Будувати не перебудувати. Можливо з часом і ще 1-2 ТРЦ втиснуть, наприклад десь біля Квазару або на його місці.
Если Квазар не разгепают до конца, надеюсь что он будет работать как работал.
Все-таки хоть что-то технологичное в стране должно производиться.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:27
cherchiltank написав:
Вокруг меня за 2 года столько коммерции открылось, как будто в стране не война, а экономический бум.
Точно - населення стало більше?)
Грошей у людей стало більше?
Споживання зросло?)
ВВП наздогнало хоч 2012 рік?)
Очікування в суспільстві позитивні?)
Про який бум ви говорите?)
Просто оренда комерції стала дешевшою та доступнішою - в 2018 приміщення фасадне в 50 кв метрах могло коштувати 3 штуки баксів на місяць оренди. Зараз півтори штуки баксів - ось і все зростання)[/quote]
Кому ви це пояснюєте?
Бувшій трієшниці чи трієшнику?
Марна справа, не зрозуміють.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:28
rjkz написав: cherchiltank написав:
Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)
Ну вот, а 5 лет назад ее выдирали по 1800.
Это все равно что овощной лоток возле Новуса поставить.
Найцікавіше, влітку біля найближчого Новуса так і є - відкривається лотик, овочі-фрукти-ягоди
За 10 м від входу практично
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