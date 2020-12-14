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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 09:35
Faceless написав:
Найцікавіше, влітку біля найближчого Новуса так і є - відкривається лотик, овочі-фрукти-ягоди
За 10 м від входу практично
недалеко от меня сильпо, с его открытием в радиусе 200 метров открылись овощной, кондитерский, колбасный и какие то ещё магазины, включая цветы и канцтовары. И цена аренды в той локации сделала х2 буквально за месяц. Крупный ритейл им не конкурент, он наоборот притягивает людей. Чуть позже через 200 метров от сильпо открылся 2й атб. 1й атб тоже в 200 метрах но в другую сторону.
uaprofi написав:
формально по количеству коммерции можно считать что бизнес развивается, но в таком развитии есть свои нюансы.
из нюансов я вижу только один прибыль должна превышать аренду. В минус долго никто не работает.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:45
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Faceless
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:48
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62
Оце оптимісти
Це космонавти) В РГ з видом на воду буде мінімум на третину дешевше.
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gonchik74
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:55
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62
Оце оптимісти
Яка за неї ціна, щоб продати за два тижні?
На третину дешевше?
Вдвічі дешевше?
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Frant
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:55
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62
Оце оптимісти
Від фонаря ціна
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:57
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Про який бум ви говорите?)
давайте я вам скину gps координаты, вы приедете и потом обсудим какое количество коммерции вы увидели в одной предложенной мной локации. "нулём" будем считать март 2022 здесь не работало ничего
, (не было ни э.энергии ни моб.связи).
cherchiltank написав:
Очікування в суспільстві позитивні?)
это вы можете в тех самых коммерциях спросить. Я соц.опросы не провожу.
Більше всього комерції я бачив у Вʼєтнамі - всі перші поверхи комерція - і що?)
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:02
cherchiltank написав:
Більше всього комерції я бачив у Вʼєтнамі - всі перші поверхи комерція - і що?)
и конечно же в период вьетнамской войны. посмотрите название ветки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 бер, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:02
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Найцікавіше, влітку біля найближчого Новуса так і є - відкривається лотик, овочі-фрукти-ягоди
За 10 м від входу практично
недалеко от меня сильпо, с его открытием в радиусе 200 метров открылись овощной, кондитерский, колбасный и какие то ещё магазины, включая цветы и канцтовары. И цена аренды в той локации сделала х2 буквально за месяц. Крупный ритейл им не конкурент, он наоборот притягивает людей. Чуть позже через 200 метров от сильпо открылся 2й атб. 1й атб тоже в 200 метрах но в другую сторону.
uaprofi написав:
формально по количеству коммерции можно считать что бизнес развивается, но в таком развитии есть свои нюансы.
из нюансов я вижу только один прибыль должна превышать аренду. В минус долго никто не работает.
Ось в цьому і нюанс)
Тому комерція буде відкриватись і закриватись десятки разів
Головне - платоспроможний попит, з того що я бачу його не так багато - приватні будинки Ірпінь, Буча Гостомель які в 2008 коштували 600 тисяч баксів зараз стоять півтора року за 300 - і нафіг нікому не потрібні - ось така комерція)
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:06
cherchiltank написав:
Тому комерція буде відкриватись і закриватись десятки разів
а где то воткнули в землю веник и он зацвёл? открываться и закрываться - нормальный процесс. Бизнес модель зависит от мышления собственников. Один на очистке водопроводной воды зарабатывает, другой высокомаржинальное что-то продать не может.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:07
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62
Оце оптимісти
То мабуть для мільйонерів з лівого берега ну і весна, загострення)
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