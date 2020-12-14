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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116571165811659116601166111662>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:35

  Faceless написав:Найцікавіше, влітку біля найближчого Новуса так і є - відкривається лотик, овочі-фрукти-ягоди
За 10 м від входу практично
недалеко от меня сильпо, с его открытием в радиусе 200 метров открылись овощной, кондитерский, колбасный и какие то ещё магазины, включая цветы и канцтовары. И цена аренды в той локации сделала х2 буквально за месяц. Крупный ритейл им не конкурент, он наоборот притягивает людей. Чуть позже через 200 метров от сильпо открылся 2й атб. 1й атб тоже в 200 метрах но в другую сторону.
  uaprofi написав:формально по количеству коммерции можно считать что бизнес развивается, но в таком развитии есть свои нюансы.
из нюансов я вижу только один прибыль должна превышать аренду. В минус долго никто не работает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/ ... ahovska-62

Оце оптимісти
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:48

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62

Оце оптимісти

Це космонавти) В РГ з видом на воду буде мінімум на третину дешевше.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:55

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62

Оце оптимісти

Яка за неї ціна, щоб продати за два тижні?
На третину дешевше?
Вдвічі дешевше?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:55

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62

Оце оптимісти

Від фонаря ціна
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:57

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Про який бум ви говорите?)
давайте я вам скину gps координаты, вы приедете и потом обсудим какое количество коммерции вы увидели в одной предложенной мной локации. "нулём" будем считать март 2022 здесь не работало ничего, (не было ни э.энергии ни моб.связи).
  cherchiltank написав:Очікування в суспільстві позитивні?)
это вы можете в тех самых коммерциях спросить. Я соц.опросы не провожу.

Більше всього комерції я бачив у Вʼєтнамі - всі перші поверхи комерція - і що?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:02

  cherchiltank написав:Більше всього комерції я бачив у Вʼєтнамі - всі перші поверхи комерція - і що?)
и конечно же в период вьетнамской войны. посмотрите название ветки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:02

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Найцікавіше, влітку біля найближчого Новуса так і є - відкривається лотик, овочі-фрукти-ягоди
За 10 м від входу практично
недалеко от меня сильпо, с его открытием в радиусе 200 метров открылись овощной, кондитерский, колбасный и какие то ещё магазины, включая цветы и канцтовары. И цена аренды в той локации сделала х2 буквально за месяц. Крупный ритейл им не конкурент, он наоборот притягивает людей. Чуть позже через 200 метров от сильпо открылся 2й атб. 1й атб тоже в 200 метрах но в другую сторону.
  uaprofi написав:формально по количеству коммерции можно считать что бизнес развивается, но в таком развитии есть свои нюансы.
из нюансов я вижу только один прибыль должна превышать аренду. В минус долго никто не работает.

Ось в цьому і нюанс)
Тому комерція буде відкриватись і закриватись десятки разів
Головне - платоспроможний попит, з того що я бачу його не так багато - приватні будинки Ірпінь, Буча Гостомель які в 2008 коштували 600 тисяч баксів зараз стоять півтора року за 300 - і нафіг нікому не потрібні - ось така комерція)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:06

  cherchiltank написав:Тому комерція буде відкриватись і закриватись десятки разів
а где то воткнули в землю веник и он зацвёл? открываться и закрываться - нормальный процесс. Бизнес модель зависит от мышления собственников. Один на очистке водопроводной воды зарабатывает, другой высокомаржинальное что-то продать не может.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:07

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62

Оце оптимісти

То мабуть для мільйонерів з лівого берега ну і весна, загострення)
cherchiltank
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