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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116581165911660116611166211663>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:08

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Найцікавіше, влітку біля найближчого Новуса так і є - відкривається лотик, овочі-фрукти-ягоди
За 10 м від входу практично
недалеко от меня сильпо, с его открытием в радиусе 200 метров открылись овощной, кондитерский, колбасный и какие то ещё магазины, включая цветы и канцтовары. И цена аренды в той локации сделала х2 буквально за месяц. Крупный ритейл им не конкурент, он наоборот притягивает людей. Чуть позже через 200 метров от сильпо открылся 2й атб. 1й атб тоже в 200 метрах но в другую сторону.
  uaprofi написав:формально по количеству коммерции можно считать что бизнес развивается, но в таком развитии есть свои нюансы.
из нюансов я вижу только один прибыль должна превышать аренду. В минус долго никто не работает.

Ось в цьому і нюанс)
Тому комерція буде відкриватись і закриватись десятки разів
Головне - платоспроможний попит, з того що я бачу його не так багато - приватні будинки Ірпінь, Буча Гостомель які в 2008 коштували 600 тисяч баксів зараз стоять півтора року за 300 - і нафіг нікому не потрібні - ось така комерція)

Преміальний сектор повинен постраждати найбільше.
В 2008 2к хрущовки біля метро коштували 100 000 доларів, зараз 45000-50000. Хрущовки - це найдоступніше житло, на нього є попит серед небогатої публіки.
Хороший репер для оцінки платоспроможності населення.

Преміум повинен впасти ще більше.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 09 бер, 2024 10:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:09

  Frant написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62

Оце оптимісти

Яка за неї ціна, щоб продати за два тижні?
На третину дешевше?
Вдвічі дешевше?

Тисяч 170 було до війни
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:11

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Більше всього комерції я бачив у Вʼєтнамі - всі перші поверхи комерція - і що?)
и конечно же в период вьетнамской войны. посмотрите название ветки.

Я більше дивлюся на корки в 6 годин вечора у Києві)
При перекритому південному мосту я з Печерська до дачі доїжджають за 50 хвилин)
До війни було півтори години)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:17

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Більше всього комерції я бачив у Вʼєтнамі - всі перші поверхи комерція - і що?)
и конечно же в период вьетнамской войны. посмотрите название ветки.

Я більше дивлюся на корки в 6 годин вечора у Києві)
При перекритому південному мосту я з Печерська до дачі доїжджають за 50 хвилин)
До війни було півтори години)

никто не говорил что все вернулись. Но коммерция в минус работать не будет, значит тех кто остались достаточно. Есть кейс из др. обл. центра (не Киев) там у меня тоже квартира в хорошем районе. Из новой коммерции за годы войны открылся аж один магазин. А торговцы с местного рынка наоборот куда то пропали. Рынок есть продавцов нет. Теперь в каждом городе своя ситуация.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Виталий, коммерцию купить у застройщика нереально. Сейчас строек почти нет. С коммерцией проблемы.
Смотрю как выстрелила Аврора, это капец, хотя название какое-то кацапское. В каждом пгт по несколько штук. Они уже франчайзинг закрыли, не берут никого
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Частные дома на не сильно удобном направлении, в большинстве своем похожи на памятники деньгам (большие, безвкусные, по дороговизне соперничающие только с церквями) и коммерция в новых филиалах ПОХа немного разные вещи. Многие все таки пришли к выводу, что ездить ежедневно 40-60 минут на работу и столько же назад не совсем удобное занятие. Либо нужно постоянно жить работать удаленно, либо дом переходит в разряд дачи.

Когда то у меня снимал квартиру состоятельный иранец. Решил он присмотреть дом в модерновом стиле в районе кончазаспа. В 85% случаев это были филиалы церквей - дорого и безвкусно. Метраж до 1000квадратов, позолота, росписи стен, картины из мозайки, статуи греческих богов, колонны из мрамора, безрукие Венеры и ТД. Все вместе это было похоже на свалку дорогих (по отдельности) вещей. Он очень сильно удивлялся в отсутствии вкуса

А вот по коммерции я ещё нигде не видел пустующие помещения от 40 до 120 квадратов в плотной киевской застройке. Одни арендаторы съездают, другие через неделю въезжают. По ценам не в курсе, но в условный жк Каховский на 2000 квартир попасть желают многие.

Арендаторы жилья тоже готовы жить в таких жк из-за развитой инфраструктуры, что очень удивительно для меня.
Востаннє редагувалось hume в Суб 09 бер, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:24

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Більше всього комерції я бачив у Вʼєтнамі - всі перші поверхи комерція - і що?)
и конечно же в период вьетнамской войны. посмотрите название ветки.

никто не говорил что все вернулись. Но коммерция в минус работать не будет, значит тех кто остались достаточно. Есть кейс из др. обл. центра (не Киев) там у меня тоже квартира в хорошем районе. Из новой коммерции за годы войны открылся аж один магазин. А торговцы с местного рынка наоборот куда то пропали. Рынок есть продавцов нет. Теперь в каждом городе своя ситуация.[/quote]
Чому не буде працювати в мінус?)
Десь третина бізнесів закриваються в будь якій економіці - інакше всі б були успішними бізнесменами)
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:25

  Бетон написав:Виталий, коммерцию купить у застройщика нереально. Сейчас строек почти нет. С коммерцией проблемы.
Смотрю как выстрелила Аврора, это капец, хотя название какое-то кацапское. В каждом пгт по несколько штук. Они уже франчайзинг закрыли, не берут никого

Повно комерції від забудовника - ви про що?)
Аврора це те що замінило магазини все по 10 грн, з відповідним контингентом і цінами)
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:27

  hume написав:Частные дома на не сильно удобном направлении, в большинстве своем похожи на памятники деньгам (большие, безвкусные, по дороговизне соперничающие только с церквями) и коммерция в новых филиалах ПОХа немного разные вещи. Многие все таки пришли к выводу, что ездить ежедневно 40-60 минут на работу и столько же назад не совсем удобное занятие. Либо нужно постоянно жить работать удаленно, либо дом переходит в разряд дачи.

Когда то у меня снимал квартиру состоятельный иранец. Решил он присмотреть дом в модерновом стиле в районе кончазаспа. В 85% случаев это были филиалы церквей - дорого и безвкусно. Метраж до 1000квадратов, позолота, росписи стен, картины из мозайки, статуи греческих богов, колонны из мрамора, безрукие Венеры и ТД. Все вместе это было похоже на свалку дорогих (по отдельности) вещей. Он очень сильно удивлялся в отсутствии вкуса

А вот по коммерции я ещё нигде не видел пустующие помещения от 40 до 120 квадратов в плотной киевской застройке. Одни арендаторы съездают, другие через неделю въезжают. По ценам не в курсе, но в условный жк Каховский на 2000 квартир попасть желают многие.

Арендаторы жилья тоже готовы жить в таких жк из-за развитой инфраструктуры, что очень удивительно для меня.

Развітая інфраструктура - я так поняв це виїзжати півгодини з мурашника в годину пік а вечором півгодини шукати парковку на газоні?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1224264758/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-2k-kvartiri-74-kv-m-na-vul-kahovska-62

Оце оптимісти
Десь заплакав один Печерськ
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