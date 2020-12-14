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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:39

  hume написав:Арендаторы жилья тоже готовы жить в таких жк из-за развитой инфраструктуры, что очень удивительно для меня.
это тренд. Спустился на лифте на 1й этаж тут тебе сразу почтомат НП, пункт выдачи розетка и эпицентр, продуктовый супермаркет, еда для животных, кондитерская, мясная, овощная, сигары, чай/кофе на развес. Рядом несколько кафе. Пиццерия. Суши. Качалка, парикмахерская, стоматология, детский сад. Детская игровая комната. Если комплекс крутой то и бассейн с зимним садом. Всё перечисленное недостижимо ни в хрущах ни в элитных посёлках.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:41

  Frant написав:Преміальний сектор повинен постраждати найбільше.
В 2008 2к хрущовки біля метро коштували 100 000 доларів, зараз 45000-50000. Хрущовки - це найдоступніше житло, на нього є попит серед небогатої публіки.
Хороший репер для оцінки платоспроможності населення.

Преміум повинен впасти ще більше.

Хрущёвок очень много и с каждым годом они становятся только хуже. Так же с каждым годом становится все больше доступного новостроя. Сейчас выбор уже даже не стоит между хрущевкой возле метро и новостройкой в Ирпене. Выбор стоит хрущ или новострой в Киеве, может район будет чуть хуже.

Заплатить за хрущ 100 куе можно было только от избытка мозгов. 100 м кв в ЖК Изумрудный в 2007 с рассрочкой до ввода обошлись в 1600 уе. Кстати НЕСТ рассрочку продлил при заморозке и переносе сроков строительства.

Премиум, в отличие от хрущёвок более штучный товар, поэтому цена просядет не сильно, если кардинально ничего не изменится. Если в стране есть денежные знаки, то всегда будут люди у кого их много. Сейчас, например, место айтишников занимают силовики.
Востаннє редагувалось hume в Суб 09 бер, 2024 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:44

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Арендаторы жилья тоже готовы жить в таких жк из-за развитой инфраструктуры, что очень удивительно для меня.
это тренд. Спустился на лифте на 1й этаж тут тебе сразу почтомат НП, пункт выдачи розетка и эпицентр, продуктовый супермаркет, еда для животных, кондитерская, мясная, овощная, сигары, чай/кофе на развес. Рядом несколько кафе. Пиццерия. Суши. Качалка, парикмахерская, стоматология, детский сад. Детская игровая комната. Если комплекс крутой то и бассейн с зимним садом. Всё перечисленное недостижимо ни в хрущах ни в элитных посёлках.

Для цього всього потрібні гроші)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:45

  hume написав:
  Frant написав:Преміальний сектор повинен постраждати найбільше.
В 2008 2к хрущовки біля метро коштували 100 000 доларів, зараз 45000-50000. Хрущовки - це найдоступніше житло, на нього є попит серед небогатої публіки.
Хороший репер для оцінки платоспроможності населення.

Преміум повинен впасти ще більше.

Хрущёвок очень много и с каждым годом они становятся только хуже. Так же с каждым годом становится все больше доступного новостроя. Сейчас выбор уже даже не стоит между хрущевкой возле метро и новостройкой в Ирпене. Выбор стоит хрущ или новострой в Киеве, может район будет чуть хуже.

Заплатить за хрущ 100 куе можно было только от избытка мозгов. 100 м кв в ЖК Изумрудный в 2007 с рассрочкой до ввода обошлись в 1600 уе. Кстати НЕСТ рассрочку продлил при заморозке и переносов срока строительства.

Премиум, в отличие от хрущёвок более штучный товар, поэтому цена просядет не сильно, если кардинально ничего не изменится. Если в стране есть денежные знаки, то всегда будут люди у кого их много. Сейчас, например, место айтишников занимают силовики.

Ті силовики що ворочають мільйонами були і раніше - і у них не по одному десятку квартир вже є)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:47

  cherchiltank написав:Для цього всього потрібні гроші)
всм? любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Виталий, коммерцию купить у застройщика нереально. Сейчас строек почти нет. С коммерцией проблемы.


коммерційних приміщень валом
ціни на вже готовий стріт рітейл в Варшавських я вже озвучував - 2500-3000$ за метр при оренді 550-650 грн
порахуй рентабельність цієї «чудової інвестиції»(с) - до речі її там здати ще той квест

дійсно подобається? допомогти купити, гроші є?)

люди живуть стереотипами накшталт «комерція - завжди найкраща інвестиція» або «треба купувати її там де багато новобудов і все буде тіп-топ», але в реальністі все набагато складніше і чому так я позавчора намагався пояснити

той хто мав досвід роботи з нормальними трц (туди теж далеко не всіх беруть навіть у часи високої вакантності) вже ніколи не повернеться в звичайний стріт рітейл до «частників» - бо це вже інший рівень, кажу по власному досвіду

орендарі в Варшавських врешті решт звичайно знайдуться, але достойної рентабельності там не буде ніколи
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:49

  cherchiltank написав:[
Развітая інфраструктура - я так поняв це виїзжати півгодини з мурашника в годину пік а вечором півгодини шукати парковку на газоні?)

Вот поэтому написал, что мне непонятно. Но, я не любитель идти, так сказать , против тренда. Я с не понимаем смотрю на людей покупающих квартиры в славутичах, грейтах и Каховский, но, есть признанный факт, что аренда в таких комплексах пользуется спросом. Поэтому на вопрос "куплю ли я в собственность то, в чем сам бы не жил?" Однозначно да, куплю. Я сделал вывод, что ориентироваться на то, "в чем жил бы сам" не всегда правильно, а иногда вредно с точки зрения инвестиции.

Сейчас для меня загадка новострои на виноградаре. Вообще нет никакой изюминки, тупо ПОХ. +Добираться неудобно, но люди с удовольствием берут.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:51

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Для цього всього потрібні гроші)
всм? любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.

Більшість жителів хрущів на свою пенсію можуть хіба раз в неділю сходити на розпродаж в атб, їм точно не до кофеєн, барбершопів і модних супермаркетів)
Вчора купив в сільпо огірки - 200 грн за кілограм - це капець якийсь)
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:это тренд. Спустился на лифте на 1й этаж тут тебе сразу почтомат НП, пункт выдачи розетка и эпицентр, продуктовый супермаркет, еда для животных, кондитерская, мясная, овощная, сигары, чай/кофе на развес. Рядом несколько кафе. Пиццерия. Суши. Качалка, парикмахерская, стоматология, детский сад. Детская игровая комната. Если комплекс крутой то и бассейн с зимним садом. Всё перечисленное недостижимо ни в хрущах ни в элитных посёлках.


поржав)
хлопче, все перераховане доступно будь-якому мешканцю міста і неважливо в хрущі чи новобуді він живе)
ти в містах просто ніколи не жив, тому й несеш постійно свою маразматичну дикуху
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:55

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Арендаторы жилья тоже готовы жить в таких жк из-за развитой инфраструктуры, что очень удивительно для меня.
это тренд. Спустился на лифте на 1й этаж тут тебе сразу почтомат НП, пункт выдачи розетка и эпицентр, продуктовый супермаркет, еда для животных, кондитерская, мясная, овощная, сигары, чай/кофе на развес. Рядом несколько кафе. Пиццерия. Суши. Качалка, парикмахерская, стоматология, детский сад. Детская игровая комната. Если комплекс крутой то и бассейн с зимним садом. Всё перечисленное недостижимо ни в хрущах ни в элитных посёлках.

Абсолютно верно, то есть плюсы для жителей перевешивают возможные минусы в виде парковки на газоне и им нравится. Мне, например, не нравится жить в парадном, где двери открываются с частотой м вокзальная. 15 квартир на этаже тоже не моё, но это скорее личное
Востаннє редагувалось hume в Суб 09 бер, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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