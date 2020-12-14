Додано: Суб 09 бер, 2024 10:41

Frant написав: Преміальний сектор повинен постраждати найбільше.

В 2008 2к хрущовки біля метро коштували 100 000 доларів, зараз 45000-50000. Хрущовки - це найдоступніше житло, на нього є попит серед небогатої публіки.

Хороший репер для оцінки платоспроможності населення.



Преміум повинен впасти ще більше. Преміальний сектор повинен постраждати найбільше.В 2008 2к хрущовки біля метро коштували 100 000 доларів, зараз 45000-50000. Хрущовки - це найдоступніше житло, на нього є попит серед небогатої публіки.Хороший репер для оцінки платоспроможності населення.Преміум повинен впасти ще більше.

Хрущёвок очень много и с каждым годом они становятся только хуже. Так же с каждым годом становится все больше доступного новостроя. Сейчас выбор уже даже не стоит между хрущевкой возле метро и новостройкой в Ирпене. Выбор стоит хрущ или новострой в Киеве, может район будет чуть хуже.Заплатить за хрущ 100 куе можно было только от избытка мозгов. 100 м кв в ЖК Изумрудный в 2007 с рассрочкой до ввода обошлись в 1600 уе. Кстати НЕСТ рассрочку продлил при заморозке и переносе сроков строительства.Премиум, в отличие от хрущёвок более штучный товар, поэтому цена просядет не сильно, если кардинально ничего не изменится. Если в стране есть денежные знаки, то всегда будут люди у кого их много. Сейчас, например, место айтишников занимают силовики.