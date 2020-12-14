RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11660116611166211663>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:56

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Виталий, коммерцию купить у застройщика нереально. Сейчас строек почти нет. С коммерцией проблемы.


коммерційних приміщень валом
ціни на вже готовий стріт рітейл в Варшавських я вже озвучував - 2500-3000$ за метр при оренді 550-650 грн
порахуй рентабельність цієї «чудової інвестиції»(с) - до речі її там здати ще той квест

дійсно подобається? допомогти купити, гроші є?)

люди живуть стереотипами накшталт «комерція - завжди найкраща інвестиція» або «треба купувати її там де багато новобудов і все буде тіп-топ», але в реальністі все набагато складніше і чому так я позавчора намагався пояснити

той хто мав досвід роботи з нормальними трц (туди теж далеко не всіх беруть навіть у часи високої вакантності) вже ніколи не повернеться в звичайний стріт рітейл до «частників» - бо це вже інший рівень, кажу по власному досвіду

орендарі в Варшавських врешті решт звичайно знайдуться, але достойної рентабельності там не буде ніколи

Ну 550 грн за метр це вже зрівнялося з квартирою з хорошим ремонтом в гарному комплексі, зазвичай Рітейл був в 2 рази дорожчий - питання в одному - скільки буде йти війна і що буде після неї
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:56

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Для цього всього потрібні гроші)
всм? любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.

Більшість жителів хрущів на свою пенсію можуть хіба раз в неділю сходити на розпродаж в атб, їм точно не до кофеєн, барбершопів і модних супермаркетів)
Вчора купив в сільпо огірки - 200 грн за кілограм - це капець якийсь)
поэтому хрущи будут дешеветь, все у кого есть деньги стараются с них съехать. Изношенность фонда, контингент и отсутствие инфраструктуры в 1 метре от парадной - нерешаемые проблемы. И вся коммерция (за исключением сетевой) тоже постепенно оттуда съедет.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22363
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:58

  hume написав:
  cherchiltank написав:[
Развітая інфраструктура - я так поняв це виїзжати півгодини з мурашника в годину пік а вечором півгодини шукати парковку на газоні?)

Вот поэтому написал, что мне непонятно. Но, я не любитель идти, так сказать , против тренда. Я с не понимаем смотрю на людей покупающих квартиры в славутичах, грейтах и Каховский, но, есть признанный факт, что аренда в таких комплексах пользуется спросом. Поэтому на вопрос "куплю ли я в собственность то, в чем сам бы не жил?" Однозначно да, куплю. Я сделал вывод, что ориентироваться на то, "в чем жил бы сам" не всегда правильно, а иногда вредно с точки зрения инвестиции.

Сейчас для меня загадка новострои на виноградаре. Вообще нет никакой изюминки, тупо ПОХ. +Добираться неудобно, но люди с удовольствием берут.

Людям подобається нове - проблема в тому що нове через 10-15 років стає старим) зараз вже новопечерські дипки стають потихеньку немодними - а саме вони започаткували цей тренд)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:00

  cherchiltank написав:[
Ті силовики що ворочають мільйонами були і раніше - і у них не по одному десятку квартир вже є)

Речь идёт о более мелких, которым вдруг стали доступны коррупционные схемы. Да и вообще смотрю силовиков начали потихоньку финансово мотивировать. Как в рф в свое время, когда они начинали путь полицейского государства.
hume
 
Повідомлень: 9565
З нами з: 27.12.12
Подякував: 943 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:04

  Frant написав:ідсутність платоспроможного попиту
сколько за 2 года налили партнеры прямо в бюджет? военную помощь не берём. А денег как не было так и нет. Цены почти на все продукты за 2 года войны удвоились. Кто их покупает? если нет спроса, тогда супермаркеты должны закрываться, а торговля переноситься на улицу, где нет аренды и комуналки. Хоть в одном городе это происходит?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22363
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:05

  cherchiltank написав:Більшість жителів хрущів на свою пенсію можуть хіба раз в неділю сходити на розпродаж в атб, їм точно не до кофеєн, барбершопів і модних супермаркетів)
Вчора купив в сільпо огірки - 200 грн за кілограм - це капець якийсь)

Вот поэтому хрущи только вниз, не хочет туда идти платежеспособная публика, даже у кого не хватает денег выбор будет сделан на новострой, просто в худшем районе.
hume
 
Повідомлень: 9565
З нами з: 27.12.12
Подякував: 943 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:зазвичай Рітейл був в 2 рази дорожчий - питання в одному - скільки буде йти війна і що буде після неї


комерція була традиційно дорожча саме тому, що радянська планова забудова не була розрахована на риночну економіку та приватний бізнес і вона завжди була в дефіциті

Варшавські з магазинами в кожному будинку, з трц і супермаркетом в ньому, які теж належать забудовнику - яскравий приклад повністю врахованих помилок і зроблених висновків

я б там комерцію під оренду не брав би
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 бер, 2024 11:09, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11059
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:08

  hume написав:
  cherchiltank написав:[
Ті силовики що ворочають мільйонами були і раніше - і у них не по одному десятку квартир вже є)

Речь идёт о более мелких, которым вдруг стали доступны коррупционные схемы. Да и вообще смотрю силовиков начали потихоньку финансово мотивировать. Как в рф в свое время, когда они начинали путь полицейского государства.

Це капля в море - масовий попит вони не створять
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:10

  vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:ти в містах просто ніколи не жив, тому й несеш постійно свою маразматичну дикуху
нахой ты мне пишешь? научись сначала понимать прочитанное а потом пиши.
  vitaliiangel написав:любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.

Вітальжн, ти дійсно думаєш, як неграмотний селюк чи міський люмпен-пролетар. Рівень твоєї освіти надзвичайно низький.
Тому для тебе навіть б/в Ланос - недосяжна мрія!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23741
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:11

Frant кукусик твоё мнение чудесно совпадает с мнением обезьянки на лисапеде, вы случайно не близнецы? может и живёте вместе?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22363
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11660116611166211663>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2458, 2459, 2460
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24599 16489418
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 бер, 2024 11:36
hume
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429268
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 31995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11534)
09.03.2024 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.