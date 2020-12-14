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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 10:56
kingkongovets написав:
Бетон написав:Виталий, коммерцию купить у застройщика нереально. Сейчас строек почти нет. С коммерцией проблемы.
коммерційних приміщень валом
ціни на вже готовий стріт рітейл в Варшавських я вже озвучував - 2500-3000$ за метр при оренді 550-650 грн
порахуй рентабельність цієї «чудової інвестиції»(с) - до речі її там здати ще той квест
дійсно подобається? допомогти купити, гроші є?)
люди живуть стереотипами накшталт «комерція - завжди найкраща інвестиція» або «треба купувати її там де багато новобудов і все буде тіп-топ», але в реальністі все набагато складніше і чому так я позавчора намагався пояснити
той хто мав досвід роботи з нормальними трц (туди теж далеко не всіх беруть навіть у часи високої вакантності) вже ніколи не повернеться в звичайний стріт рітейл до «частників» - бо це вже інший рівень, кажу по власному досвіду
орендарі в Варшавських врешті решт звичайно знайдуться, але достойної рентабельності там не буде ніколи
Ну 550 грн за метр це вже зрівнялося з квартирою з хорошим ремонтом в гарному комплексі, зазвичай Рітейл був в 2 рази дорожчий - питання в одному - скільки буде йти війна і що буде після неї
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:56
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Для цього всього потрібні гроші)
всм? любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.
Більшість жителів хрущів на свою пенсію можуть хіба раз в неділю сходити на розпродаж в атб, їм точно не до кофеєн, барбершопів і модних супермаркетів)
Вчора купив в сільпо огірки - 200 грн за кілограм - це капець якийсь)
поэтому хрущи будут дешеветь, все у кого есть деньги стараются с них съехать. Изношенность фонда, контингент и отсутствие инфраструктуры в 1 метре от парадной - нерешаемые проблемы. И вся коммерция (за исключением сетевой) тоже постепенно оттуда съедет.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:58
hume написав: cherchiltank написав:
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Развітая інфраструктура - я так поняв це виїзжати півгодини з мурашника в годину пік а вечором півгодини шукати парковку на газоні?)
Вот поэтому написал, что мне непонятно. Но, я не любитель идти, так сказать , против тренда. Я с не понимаем смотрю на людей покупающих квартиры в славутичах, грейтах и Каховский, но, есть признанный факт, что аренда в таких комплексах пользуется спросом. Поэтому на вопрос "куплю ли я в собственность то, в чем сам бы не жил?" Однозначно да, куплю. Я сделал вывод, что ориентироваться на то, "в чем жил бы сам" не всегда правильно, а иногда вредно с точки зрения инвестиции.
Сейчас для меня загадка новострои на виноградаре. Вообще нет никакой изюминки, тупо ПОХ. +Добираться неудобно, но люди с удовольствием берут.
Людям подобається нове - проблема в тому що нове через 10-15 років стає старим) зараз вже новопечерські дипки стають потихеньку немодними - а саме вони започаткували цей тренд)
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:00
cherchiltank написав:
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Ті силовики що ворочають мільйонами були і раніше - і у них не по одному десятку квартир вже є)
Речь идёт о более мелких, которым вдруг стали доступны коррупционные схемы. Да и вообще смотрю силовиков начали потихоньку финансово мотивировать. Как в рф в свое время, когда они начинали путь полицейского государства.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:04
Frant написав:
ідсутність платоспроможного попиту
сколько за 2 года налили партнеры прямо в бюджет? военную помощь не берём. А денег как не было так и нет. Цены почти на все продукты за 2 года войны удвоились. Кто их покупает? если нет спроса, тогда супермаркеты должны закрываться, а торговля переноситься на улицу, где нет аренды и комуналки. Хоть в одном городе это происходит?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:05
cherchiltank написав:
Більшість жителів хрущів на свою пенсію можуть хіба раз в неділю сходити на розпродаж в атб, їм точно не до кофеєн, барбершопів і модних супермаркетів)
Вчора купив в сільпо огірки - 200 грн за кілограм - це капець якийсь)
Вот поэтому хрущи только вниз, не хочет туда идти платежеспособная публика, даже у кого не хватает денег выбор будет сделан на новострой, просто в худшем районе.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:07
cherchiltank написав:зазвичай Рітейл був в 2 рази дорожчий - питання в одному - скільки буде йти війна і що буде після неї
комерція була традиційно дорожча саме тому, що радянська планова забудова не була розрахована на риночну економіку та приватний бізнес і вона завжди була в дефіциті
Варшавські з магазинами в кожному будинку, з трц і супермаркетом в ньому, які теж належать забудовнику - яскравий приклад повністю врахованих помилок і зроблених висновків
я б там комерцію під оренду не брав би
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 09 бер, 2024 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:08
hume написав: cherchiltank написав:
[
Ті силовики що ворочають мільйонами були і раніше - і у них не по одному десятку квартир вже є)
Речь идёт о более мелких, которым вдруг стали доступны коррупционные схемы. Да и вообще смотрю силовиков начали потихоньку финансово мотивировать. Как в рф в свое время, когда они начинали путь полицейского государства.
Це капля в море - масовий попит вони не створять
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:10
vitaliiangel написав: kingkongovets написав:
ти в містах просто ніколи не жив, тому й несеш постійно свою маразматичну дикуху
нахой ты мне пишешь? научись сначала понимать прочитанное а потом пиши.
vitaliiangel написав:
любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.
Вітальжн, ти дійсно думаєш, як неграмотний селюк чи міський люмпен-пролетар. Рівень твоєї освіти надзвичайно низький.
Тому для тебе навіть б/в Ланос - недосяжна мрія!
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:11
Frant кукусик твоё мнение чудесно совпадает с мнением обезьянки на лисапеде, вы случайно не близнецы? может и живёте вместе?
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