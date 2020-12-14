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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11661116621166311664>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:11

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:ідсутність платоспроможного попиту
сколько за 2 года налили партнеры прямо в бюджет? военную помощь не берём. А денег как не было так и нет. Цены почти на все продукты за 2 года войны удвоились. Кто их покупает? если нет спроса, тогда супермаркеты должны закрываться, а торговля переноситься на улицу, где нет аренды и комуналки. Хоть в одном городе это происходит?

Купують але менше - якщо хліб буде коштувати 100 грн його все одно куплять але буханку на тиждень а не на 2 дні) а те що пішло на їжу не піде на бартерів, ресторани, побутову техніку та відпочинок) в цьому сезоні Буковель вперше був пустий наполовину - а це єдиний безпечний і доступний курорт в країні
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:12

  kingkongovets написав:
vitaliiangel написав:это тренд. Спустился на лифте на 1й этаж тут тебе сразу почтомат НП, пункт выдачи розетка и эпицентр, продуктовый супермаркет, еда для животных, кондитерская, мясная, овощная, сигары, чай/кофе на развес. Рядом несколько кафе. Пиццерия. Суши. Качалка, парикмахерская, стоматология, детский сад. Детская игровая комната. Если комплекс крутой то и бассейн с зимним садом. Всё перечисленное недостижимо ни в хрущах ни в элитных посёлках.


поржав)
хлопче, все перераховане доступно будь-якому мешканцю міста і неважливо в хрущі чи новобуді він живе)
ти в містах просто ніколи не жив, тому й несеш постійно свою маразматичну дикуху

Вопрос скорее не в доступности, а минимальном времени. Был как то в Каховском, удивился,что все из перечисленного находится в одном доме. Кроме спортклуба. То есть, для посещения всех мест не нужно мотаться по всему району, достаточно просто спуститься на первый этаж.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:16

  cherchiltank написав:[
Людям подобається нове - проблема в тому що нове через 10-15 років стає старим) зараз вже новопечерські дипки стають потихеньку немодними - а саме вони започаткували цей тренд)

Я вам больше скажу, после посещения мною Позняки 4а на 300 квартир в парадном осталось ощущение,что дома построены 25 лет назад. Амортизация мопов и территории сильно повышена из за количества квартир.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:17

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:зазвичай Рітейл був в 2 рази дорожчий - питання в одному - скільки буде йти війна і що буде після неї


комерція була традиційно дорожча саме тому, що радянська планова забудова не була розрахована на риночну економіку та приватний бізнес і вона завжди була в дефіциті

Варшавські з магазинами в кожному будинку, з трц і супермаркетом в ньому, які теж належать забудовнику - яскравий приклад повністю врахованих помилок і зроблених висновків

я б там комерцію під оренду не брав би

Ну питання в ціні)
Я в 2007 здавав офіс в 150 метрів в житловому будинку за 5 тисяч баксів, в 2017 здавав вже за 2 тисячі. Після ковіду і удальонки - такий здавався за 1500 а після війни і за 1200 здати буде за щастя, плюс за ці роки офісних центрів набудували дофіга - цікаво кому вони в такій кількості потрібні будуть зараз?)
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:нахой ты мне пишешь? научись сначала понимать прочитанное а потом пиши.
  vitaliiangel написав:любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.
вєталь, всі вже давно зрозуміли, що твій досвід проживання в містах обмежувався орендою обіссяних хрущец в найєбєйших єбєнях, де за всім треба сідати в авто і їхати, як і в твоєму рідному селі
в нормальному районі нікуди їхати не треба взагалі, але для людини, яка вважає нормальним їздити з Ірпеня в Київ на електросамокаті та тікати на ньому по тротуарам від тцк - це недосяжна думка)
тому ти такий і смішний)
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:21

  kingkongovets написав:тому ти такий і смішний)
ты не менее смешной не зная обо мне ничего писать куету. Самокат больше года живёт в другом городе, про бегство на самокате от тцк - шутка. Но надо же иметь мозги понимать, когда человек шутит, а когда пишет серьёзно. С чем у тебя проблемы. Ты тоже ездил в Ирпень на велосипеде, я почему то не делаю с этого факта таких дебильных обобщений, какие делаешь ты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:зазвичай Рітейл був в 2 рази дорожчий - питання в одному - скільки буде йти війна і що буде після неї


комерція була традиційно дорожча саме тому, що радянська планова забудова не була розрахована на риночну економіку та приватний бізнес і вона завжди була в дефіциті

Варшавські з магазинами в кожному будинку, з трц і супермаркетом в ньому, які теж належать забудовнику - яскравий приклад повністю врахованих помилок і зроблених висновків

я б там комерцію під оренду не брав би

Ну питання в ціні)
Я в 2007 здавав офіс в 150 метрів в житловому будинку за 5 тисяч баксів, в 2017 здавав вже за 2 тисячі. Після ковіду і удальонки - такий здавався за 1500 а після війни і за 1200 здати буде за щастя, плюс за ці роки офісних центрів набудували дофіга - цікаво кому вони в такій кількості потрібні будуть зараз?)


не плутай офіси і стріт рітейл
теж вже неодноразово писав, що оренда офісної має сенс лише в форматі бц, де окрім власне оренди є ще масса додаткових послуг з високою маржою

мої перші объєкти теж були моїми колишніми офісами, зробленими з квартир на перших поверхах, які стали замалими, але поздавав їх в такому форматі я швидко все зрозумів, наробив окремих входів і переключився виключно на стріт рітейл та «офіси відкритого типу»

і досі не бачу конкурентів йому по рентабельністі
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я про те що тенденції змінюються чим далі тим швидше - зараз я взагалі не розумію по 5 кавʼярень на будинок - як вони виживають х/з)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:46

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Більше всього комерції я бачив у Вʼєтнамі - всі перші поверхи комерція - і що?)
и конечно же в период вьетнамской войны. посмотрите название ветки.

и каким боком к теме ветки этот бесконечный флуд???
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:52

  cherchiltank написав:Я про те що тенденції змінюються чим далі тим швидше - зараз я взагалі не розумію по 5 кавʼярень на будинок - як вони виживають х/з)

Когда большинство кофеманов пьёт кофе с сахаром, молоком и десятью непонятными сиропами можно продавать откровенное ссаньё втридорога, которое заграницей называется отходы кофейного производства.
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