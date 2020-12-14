RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11661116621166311664
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:05

  cherchiltank написав:Я про те що тенденції змінюються чим далі тим швидше - зараз я взагалі не розумію по 5 кавʼярень на будинок - як вони виживають х/з)

І салони краси, косметології, студії лазерної епіляції, кавітації, пресотерапії і т.д. Таке враження, шо у наших дівчат без постійного тюнінгу теж усе пожовтіє та відпаде...
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2004
З нами з: 09.08.15
Подякував: 605 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  cherchiltank написав:Я про те що тенденції змінюються чим далі тим швидше - зараз я взагалі не розумію по 5 кавʼярень на будинок - як вони виживають х/з)

Когда большинство кофеманов пьёт кофе с сахаром, молоком и десятью непонятными сиропами можно продавать откровенное ссаньё втридорога, которое заграницей называется отходы кофейного производства.
В умовному "закордонні" в більшості країн культура кави нижче, ніж у нас, і десь на рівні отого, що ви назвали. Ні про який фільтр чи V60 і не чули, капучіно то вершина технологій
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34622
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1437 раз.
Подякували: 7958 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Natt написав:І салони краси, косметології, студії лазерної епіляції, кавітації, пресотерапії і т.д. Таке враження, шо у наших дівчат без постійного тюнінгу теж усе пожовтіє та відпаде...
бьюті-індустрія то святе
то на сьогодні - основа київського стріт рітейла)
магазини живого пива та медична галузь далеко позаду)

зи:
в березні 22го в центрі Києва окрім деінде працюючих супермаркетів з довжелезними чергами працювали лише барбершопи з чергами військових джипів та пікапів)
а ну й НП з такими ж чергами
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:25

Цифри, Франте, цифри?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9725
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:35

  Faceless написав:
rjkz написав:
  cherchiltank написав:Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)


Ну вот, а 5 лет назад ее выдирали по 1800.
Это все равно что овощной лоток возле Новуса поставить.
Найцікавіше, влітку біля найближчого Новуса так і є - відкривається лоток, овочі-фрукти-ягоди :)
За 10 м від входу практично


В цьому нема нічого дивного-ассортимент у Новуса, як і будь якого супермаркету, дуже обмежений, умови для постачальників туди специфічні(головне низька вхідна ціна та здатність товару довго лежати на прилавку без втрати товарного вигляду) тому, хто шукає овочі/фрукти/ягоди за смаком, мало що зможе купити в тому магазі. Особливо сумна ситуація з ягодами-полуниця, черешня, малина і т.д. Тому ринки/лотки поки будуть існувати.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 01.04.20
Подякував: 513 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:45

  Investor_K написав:Цифри, Франте, цифри?

Ви ж бачите, що тут труть всіх, хто проти фейкового дорожаю і хаотичної забудови міста
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23742
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:49

  Faceless написав:умовному "закордонні" в більшості країн культура кави нижче, ніж у нас, і десь на рівні отого, що ви назвали. Ні про який фільтр чи V60 і не чули, капучіно то вершина технологій

В одной из 40 делают проливом, или через фильтр. В большинстве кофеен у дома такого нет. Так получилось, что пью чорный кофе без молока и сахара. С вероятностью 70% это будут помои из самого дешманского кофе. 95% из очереди берет кофе с молоком, сахаром, а в последнее время, ещё и с сиропами. Чем дельцы с радостью пользуются. Вообще мы резко стали нацией кофеманов, иначе не объяснить количество кофеен на каждый жк
hume
 
Повідомлень: 9569
З нами з: 27.12.12
Подякував: 943 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:59

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Для цього всього потрібні гроші)
всм? любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.

Більшість жителів хрущів на свою пенсію можуть хіба раз в неділю сходити на розпродаж в атб, їм точно не до кофеєн, барбершопів і модних супермаркетів)
Вчора купив в сільпо огірки - 200 грн за кілограм - це капець якийсь)


А що вас так здивувало-5$/кг за несезонні свіжі овочі дорого для країни, котра декларує рух до ЄС? Так для їх вирощування використовують все імпортне, окрім праці українських тепличниць. Та ж сама фігня і з новобудовами та ремонтами. Яка альтернатива: не робити ремонти/не їсти нормальну їжу?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 01.04.20
Подякував: 513 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11661116621166311664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2458, 2459, 2460
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24599 16489513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 бер, 2024 11:36
hume
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429269
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 32074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (781)
09.03.2024 13:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.