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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:05

  cherchiltank написав:Я про те що тенденції змінюються чим далі тим швидше - зараз я взагалі не розумію по 5 кавʼярень на будинок - як вони виживають х/з)

І салони краси, косметології, студії лазерної епіляції, кавітації, пресотерапії і т.д. Таке враження, шо у наших дівчат без постійного тюнінгу теж усе пожовтіє та відпаде...
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  cherchiltank написав:Я про те що тенденції змінюються чим далі тим швидше - зараз я взагалі не розумію по 5 кавʼярень на будинок - як вони виживають х/з)

Когда большинство кофеманов пьёт кофе с сахаром, молоком и десятью непонятными сиропами можно продавать откровенное ссаньё втридорога, которое заграницей называется отходы кофейного производства.
В умовному "закордонні" в більшості країн культура кави нижче, ніж у нас, і десь на рівні отого, що ви назвали. Ні про який фільтр чи V60 і не чули, капучіно то вершина технологій
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Natt написав:І салони краси, косметології, студії лазерної епіляції, кавітації, пресотерапії і т.д. Таке враження, шо у наших дівчат без постійного тюнінгу теж усе пожовтіє та відпаде...
бьюті-індустрія то святе
то на сьогодні - основа київського стріт рітейла)
магазини живого пива та медична галузь далеко позаду)

зи:
в березні 22го в центрі Києва окрім деінде працюючих супермаркетів з довжелезними чергами працювали лише барбершопи з чергами військових джипів та пікапів)
а ну й НП з такими ж чергами
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:25

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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:35

  Faceless написав:
rjkz написав:
  cherchiltank написав:Комерція у Варшавському плюс - 48оголошень на олх- перший поверх фасад - 1500 баксів за метр
Де ж її взяти?)


Ну вот, а 5 лет назад ее выдирали по 1800.
Это все равно что овощной лоток возле Новуса поставить.
Найцікавіше, влітку біля найближчого Новуса так і є - відкривається лоток, овочі-фрукти-ягоди :)
За 10 м від входу практично


В цьому нема нічого дивного-ассортимент у Новуса, як і будь якого супермаркету, дуже обмежений, умови для постачальників туди специфічні(головне низька вхідна ціна та здатність товару довго лежати на прилавку без втрати товарного вигляду) тому, хто шукає овочі/фрукти/ягоди за смаком, мало що зможе купити в тому магазі. Особливо сумна ситуація з ягодами-полуниця, черешня, малина і т.д. Тому ринки/лотки поки будуть існувати.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:49

  Faceless написав:умовному "закордонні" в більшості країн культура кави нижче, ніж у нас, і десь на рівні отого, що ви назвали. Ні про який фільтр чи V60 і не чули, капучіно то вершина технологій

В одной из 40 делают проливом, или через фильтр. В большинстве кофеен у дома такого нет. Так получилось, что пью чорный кофе без молока и сахара. С вероятностью 70% это будут помои из самого дешманского кофе. 95% из очереди берет кофе с молоком, сахаром, а в последнее время, ещё и с сиропами. Чем дельцы с радостью пользуются. Вообще мы резко стали нацией кофеманов, иначе не объяснить количество кофеен на каждый жк
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:59

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Для цього всього потрібні гроші)
всм? любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.

Більшість жителів хрущів на свою пенсію можуть хіба раз в неділю сходити на розпродаж в атб, їм точно не до кофеєн, барбершопів і модних супермаркетів)
Вчора купив в сільпо огірки - 200 грн за кілограм - це капець якийсь)


А що вас так здивувало-5$/кг за несезонні свіжі овочі дорого для країни, котра декларує рух до ЄС? Так для їх вирощування використовують все імпортне, окрім праці українських тепличниць. Та ж сама фігня і з новобудовами та ремонтами. Яка альтернатива: не робити ремонти/не їсти нормальну їжу?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 14:11

  drevlyanin написав:
  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:всм? любой житель хруща потребляет все вышеперечисленные услуги (может кроме сигар). Только они раскиданы по району. Потом ездишь на авто между садиком, пиццерией, супермаркетом, эпицентром и стоматологией. А тут всё в одном месте.

Більшість жителів хрущів на свою пенсію можуть хіба раз в неділю сходити на розпродаж в атб, їм точно не до кофеєн, барбершопів і модних супермаркетів)
Вчора купив в сільпо огірки - 200 грн за кілограм - це капець якийсь)


А що вас так здивувало-5$/кг за несезонні свіжі овочі дорого для країни, котра декларує рух до ЄС? Так для їх вирощування використовують все імпортне, окрім праці українських тепличниць. Та ж сама фігня і з новобудовами та ремонтами. Яка альтернатива: не робити ремонти/не їсти нормальну їжу?

Ремонти нині розкіш!
Особливо для оренди.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 14:29

[quote="5696050:drevlyanin"

А що вас так здивувало-5$/кг за несезонні свіжі овочі дорого для країни, котра декларує рух до ЄС? Так для їх вирощування використовують все імпортне, окрім праці українських тепличниць. Та ж сама фігня і з новобудовами та ремонтами. Яка альтернатива: не робити ремонти/не їсти нормальну їжу?[/quote]
Здивувало що турецькі огірки в тому ж сільпо були по 120)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 14:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  Faceless написав:умовному "закордонні" в більшості країн культура кави нижче, ніж у нас, і десь на рівні отого, що ви назвали. Ні про який фільтр чи V60 і не чули, капучіно то вершина технологій

В одной из 40 делают проливом, или через фильтр. В большинстве кофеен у дома такого нет. Так получилось, что пью чорный кофе без молока и сахара. С вероятностью 70% это будут помои из самого дешманского кофе. 95% из очереди берет кофе с молоком, сахаром, а в последнее время, ещё и с сиропами. Чем дельцы с радостью пользуются. Вообще мы резко стали нацией кофеманов, иначе не объяснить количество кофеен на каждый жк

Ну не знаю, в мене в радіусі 3х хв пішки десь 8 таких кав'ярень, всі на першому поверсі житлових будинків. Часом по дві поряд. Я, правда, прям всі не інспектував, але в більшості є той же фільтр, і можна купити різноманітну каву, і v60, і аеропрес, а для любителів з молоком є і звичайне, і різне рослинне, і з матча роблять. Я зазвичай беру фільтр з шматочком лимону без цукру, і майже всюди він є.
Звісно, є і любителі умовної аромакави, де під збите молоко і солодкі сиропи можна подати хоч нескафе. А є попит є і пропозиція, щоправда, це більше в мафах на зупинках ГТ чи в парках.

І дійсно, як хз як пояснити таку кількість кав'ярень, ніби всі підряд кавомани і вдома варити каву їм ліньки. Бо як інакше виживає така кількість кав'ярень на квартал незрозуміло. Щоправда, в нас вся ця кавова розкіш ще й дуже дешево. Це не 5 євро за каву з автоматичної кавоварки, як в тій ж Португалії
Faceless
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