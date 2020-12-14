Додано: Суб 09 бер, 2024 14:40

hume написав: Faceless написав: умовному "закордонні" в більшості країн культура кави нижче, ніж у нас, і десь на рівні отого, що ви назвали. Ні про який фільтр чи V60 і не чули, капучіно то вершина технологій умовному "закордонні" в більшості країн культура кави нижче, ніж у нас, і десь на рівні отого, що ви назвали. Ні про який фільтр чи V60 і не чули, капучіно то вершина технологій

В одной из 40 делают проливом, или через фильтр. В большинстве кофеен у дома такого нет. Так получилось, что пью чорный кофе без молока и сахара. С вероятностью 70% это будут помои из самого дешманского кофе. 95% из очереди берет кофе с молоком, сахаром, а в последнее время, ещё и с сиропами. Чем дельцы с радостью пользуются. Вообще мы резко стали нацией кофеманов, иначе не объяснить количество кофеен на каждый жк В одной из 40 делают проливом, или через фильтр. В большинстве кофеен у дома такого нет. Так получилось, что пью чорный кофе без молока и сахара. С вероятностью 70% это будут помои из самого дешманского кофе. 95% из очереди берет кофе с молоком, сахаром, а в последнее время, ещё и с сиропами. Чем дельцы с радостью пользуются. Вообще мы резко стали нацией кофеманов, иначе не объяснить количество кофеен на каждый жк

Ну не знаю, в мене в радіусі 3х хв пішки десь 8 таких кав'ярень, всі на першому поверсі житлових будинків. Часом по дві поряд. Я, правда, прям всі не інспектував, але в більшості є той же фільтр, і можна купити різноманітну каву, і v60, і аеропрес, а для любителів з молоком є і звичайне, і різне рослинне, і з матча роблять. Я зазвичай беру фільтр з шматочком лимону без цукру, і майже всюди він є.Звісно, є і любителі умовної аромакави, де під збите молоко і солодкі сиропи можна подати хоч нескафе. А є попит є і пропозиція, щоправда, це більше в мафах на зупинках ГТ чи в парках.І дійсно, як хз як пояснити таку кількість кав'ярень, ніби всі підряд кавомани і вдома варити каву їм ліньки. Бо як інакше виживає така кількість кав'ярень на квартал незрозуміло. Щоправда, в нас вся ця кавова розкіш ще й дуже дешево. Це не 5 євро за каву з автоматичної кавоварки, як в тій ж Португалії