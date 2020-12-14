І салони краси, косметології, студії лазерної епіляції, кавітації, пресотерапії і т.д. Таке враження, шо у наших дівчат без постійного тюнінгу теж усе пожовтіє та відпаде...
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Додано: Суб 09 бер, 2024 13:05
І салони краси, косметології, студії лазерної епіляції, кавітації, пресотерапії і т.д. Таке враження, шо у наших дівчат без постійного тюнінгу теж усе пожовтіє та відпаде...
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:09
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В умовному "закордонні" в більшості країн культура кави нижче, ніж у нас, і десь на рівні отого, що ви назвали. Ні про який фільтр чи V60 і не чули, капучіно то вершина технологій
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:10
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
бьюті-індустрія то святе
то на сьогодні - основа київського стріт рітейла)
магазини живого пива та медична галузь далеко позаду)
зи:
в березні 22го в центрі Києва окрім деінде працюючих супермаркетів з довжелезними чергами працювали лише барбершопи з чергами військових джипів та пікапів)
а ну й НП з такими ж чергами
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:35
В цьому нема нічого дивного-ассортимент у Новуса, як і будь якого супермаркету, дуже обмежений, умови для постачальників туди специфічні(головне низька вхідна ціна та здатність товару довго лежати на прилавку без втрати товарного вигляду) тому, хто шукає овочі/фрукти/ягоди за смаком, мало що зможе купити в тому магазі. Особливо сумна ситуація з ягодами-полуниця, черешня, малина і т.д. Тому ринки/лотки поки будуть існувати.
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:49
В одной из 40 делают проливом, или через фильтр. В большинстве кофеен у дома такого нет. Так получилось, что пью чорный кофе без молока и сахара. С вероятностью 70% это будут помои из самого дешманского кофе. 95% из очереди берет кофе с молоком, сахаром, а в последнее время, ещё и с сиропами. Чем дельцы с радостью пользуются. Вообще мы резко стали нацией кофеманов, иначе не объяснить количество кофеен на каждый жк
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:59
А що вас так здивувало-5$/кг за несезонні свіжі овочі дорого для країни, котра декларує рух до ЄС? Так для їх вирощування використовують все імпортне, окрім праці українських тепличниць. Та ж сама фігня і з новобудовами та ремонтами. Яка альтернатива: не робити ремонти/не їсти нормальну їжу?
Додано: Суб 09 бер, 2024 14:11
Ремонти нині розкіш!
Особливо для оренди.
Додано: Суб 09 бер, 2024 14:29
[quote="5696050:drevlyanin"
А що вас так здивувало-5$/кг за несезонні свіжі овочі дорого для країни, котра декларує рух до ЄС? Так для їх вирощування використовують все імпортне, окрім праці українських тепличниць. Та ж сама фігня і з новобудовами та ремонтами. Яка альтернатива: не робити ремонти/не їсти нормальну їжу?[/quote]
Здивувало що турецькі огірки в тому ж сільпо були по 120)
Додано: Суб 09 бер, 2024 14:40
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну не знаю, в мене в радіусі 3х хв пішки десь 8 таких кав'ярень, всі на першому поверсі житлових будинків. Часом по дві поряд. Я, правда, прям всі не інспектував, але в більшості є той же фільтр, і можна купити різноманітну каву, і v60, і аеропрес, а для любителів з молоком є і звичайне, і різне рослинне, і з матча роблять. Я зазвичай беру фільтр з шматочком лимону без цукру, і майже всюди він є.
Звісно, є і любителі умовної аромакави, де під збите молоко і солодкі сиропи можна подати хоч нескафе. А є попит є і пропозиція, щоправда, це більше в мафах на зупинках ГТ чи в парках.
І дійсно, як хз як пояснити таку кількість кав'ярень, ніби всі підряд кавомани і вдома варити каву їм ліньки. Бо як інакше виживає така кількість кав'ярень на квартал незрозуміло. Щоправда, в нас вся ця кавова розкіш ще й дуже дешево. Це не 5 євро за каву з автоматичної кавоварки, як в тій ж Португалії
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