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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 15:04
hume написав:
Абсолютно верно, то есть плюсы для жителей перевешивают возможные минусы в виде парковки на газоне и им нравится. Мне, например, не нравится жить в парадном, где двери открываются с частотой м вокзальная. 15 квартир на этаже тоже не моё, но это скорее личное
я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
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vitaliiangel
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