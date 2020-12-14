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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11662116631166411665
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:04

  hume написав:Абсолютно верно, то есть плюсы для жителей перевешивают возможные минусы в виде парковки на газоне и им нравится. Мне, например, не нравится жить в парадном, где двери открываются с частотой м вокзальная. 15 квартир на этаже тоже не моё, но это скорее личное
я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.


тю, а шо за спори? там же у вас ніби все на камерах, все на шлагбаумах, контингент - не те що пенси в хрущах, осбб, «будинок високої культури побуту»(с)
невже тебе і там вже хтось попустив?)

до речі таунхаус - це ідеальне поєднання всіх недоліків як чоловійника, так і будинка в єбенях, ти невиліковний)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 бер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:11

  Frant написав:Проте - живеш в єпеньському суперхрущі і навіть не дзижчиш.
Скільки квартир на площадці? 10, 12 чи 20?
Для іншого, очевидно, не вистачило.
квартир мало, но всё равно не идеал, который мной обозначен. Пиши лучше своему собрату по сверхразуму. А то ты по мне соскучился и уделяешь сильно много внимания в мой адрес.
  kingkongovets написав:ти невиліковний)
ой а ты ещё и доктор. человек-оркестр Зображення
vitaliiangel
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