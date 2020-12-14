я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:04
я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:04
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
тю, а шо за спори? там же у вас ніби все на камерах, все на шлагбаумах, контингент - не те що пенси в хрущах, осбб, «будинок високої культури побуту»(с)
невже тебе і там вже хтось попустив?)
до речі таунхаус - це ідеальне поєднання всіх недоліків як чоловійника, так і будинка в єбенях, ти невиліковний)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 бер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:11
квартир мало, но всё равно не идеал, который мной обозначен. Пиши лучше своему собрату по сверхразуму. А то ты по мне соскучился и уделяешь сильно много внимания в мой адрес.
ой а ты ещё и доктор. человек-оркестр
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