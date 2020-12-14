Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Абсолютно верно, то есть плюсы для жителей перевешивают возможные минусы в виде парковки на газоне и им нравится. Мне, например, не нравится жить в парадном, где двери открываются с частотой м вокзальная. 15 квартир на этаже тоже не моё, но это скорее личное
я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
А що вас так здивувало-5$/кг за несезонні свіжі овочі дорого для країни, котра декларує рух до ЄС? Так для їх вирощування використовують все імпортне, окрім праці українських тепличниць. Та ж сама фігня і з новобудовами та ремонтами. Яка альтернатива: не робити ремонти/не їсти нормальну їжу?
Здивувало що турецькі огірки в тому ж сільпо були по 120)[/quote]
Яка зараз погода у Туреччині і яка в нас? + ще купа факторів і війна в т.ч. Ну і ви ж не купили турецькі. Це як наприклад турецька електрофурнітура Ві-Ко з одного боку і Шнайдер, Легранд і т.п. з іншого. Мабуть є різниця і не тільки в ціні? п.с. В більшості турецькі овочі/фрукти, котрі у нас продаються, то не зовсім їжа, а саме товар тривалого зберігання.
cherchiltank написав:Здивувало що турецькі огірки в тому ж сільпо були по 120)
Мене дивує китайскє пиво Корона з рисом та кукурудзою масов окупувавши наші прилавки.ось це дивно
Ціною беруть?
vitaliiangel написав:
hume написав:Абсолютно верно, то есть плюсы для жителей перевешивают возможные минусы в виде парковки на газоне и им нравится. Мне, например, не нравится жить в парадном, где двери открываются с частотой м вокзальная. 15 квартир на этаже тоже не моё, но это скорее личное
я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. .
Проте - живеш же в 15-поверховому суперхрущі і навіть не мукаєш і не бекаєш!