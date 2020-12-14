я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:04
я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:04
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
тю, а шо за спори? там же у вас ніби все на камерах, все на шлагбаумах, контингент - не те що пенси в хрущах, осбб, «будинок високої культури побуту»(с)
невже тебе і там вже хтось попустив?)
до речі таунхаус - це ідеальне поєднання всіх недоліків як чоловійника, так і будинка в єбенях, ти невиліковний)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 бер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:11
квартир мало, но всё равно не идеал, который мной обозначен. Пиши лучше своему собрату по сверхразуму. А то ты по мне соскучился и уделяешь сильно много внимания в мой адрес.
а ты ещё и доктор.
Додано: Суб 09 бер, 2024 17:45
То я не єдиний, хто сьогодні намагається донести до vitaliiangel, що йому по весні треба почати приймати пігулки (я на гілці про війну)
Додано: Суб 09 бер, 2024 18:43
Здивувало що турецькі огірки в тому ж сільпо були по 120)[/quote]
Яка зараз погода у Туреччині і яка в нас? + ще купа факторів і війна в т.ч. Ну і ви ж не купили турецькі. Це як наприклад турецька електрофурнітура Ві-Ко з одного боку і Шнайдер, Легранд і т.п. з іншого. Мабуть є різниця і не тільки в ціні?
п.с. В більшості турецькі овочі/фрукти, котрі у нас продаються, то не зовсім їжа, а саме товар тривалого зберігання.
Додано: Суб 09 бер, 2024 20:06
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в рамках суботнього оффтопа
18/02/23
Голосуха передає щирі вітання ейрмаксу та чекає його додому
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12
hume , світовий бренд, агресивна реклама (ого, з 65 до 35 начебто знижка!). Хоча я не розумію навіть по цій акції ціну 100 грн/л.
Так само важко зрозуміти Хайнекен , в якому ціна не відповідає смаку, проте його у всіх кінцях світу хлищуть.
Віддаю перевагу всюду локал дринкам: місцеве пиво, місцеві міцні напої типу Сопліца в Польщі, чи лімончела в Італії.
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я молочку завжди тікі місцеву свіжайшу купую
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