я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 15:04
я бы тоже в человейнике не жил. Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:04
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
тю, а шо за спори? там же у вас ніби все на камерах, все на шлагбаумах, контингент - не те що пенси в хрущах, осбб, «будинок високої культури побуту»(с)
невже тебе і там вже хтось попустив?)
до речі таунхаус - це ідеальне поєднання всіх недоліків як чоловійника, так і будинка в єбенях, ти невиліковний)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 бер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:11
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 бер, 2024 17:45
То я не єдиний, хто сьогодні намагається донести до vitaliiangel, що йому по весні треба почати приймати пігулки (я на гілці про війну)
Додано: Суб 09 бер, 2024 18:43
Здивувало що турецькі огірки в тому ж сільпо були по 120)[/quote]
Яка зараз погода у Туреччині і яка в нас? + ще купа факторів і війна в т.ч. Ну і ви ж не купили турецькі. Це як наприклад турецька електрофурнітура Ві-Ко з одного боку і Шнайдер, Легранд і т.п. з іншого. Мабуть є різниця і не тільки в ціні?
п.с. В більшості турецькі овочі/фрукти, котрі у нас продаються, то не зовсім їжа, а саме товар тривалого зберігання.
Додано: Суб 09 бер, 2024 20:06
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в рамках суботнього оффтопа
18/02/23
Голосуха передає щирі вітання ейрмаксу та чекає його додому
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12
hume , світовий бренд, агресивна реклама (ого, з 65 до 35 начебто знижка!). Хоча я не розумію навіть по цій акції ціну 100 грн/л.
Так само важко зрозуміти Хайнекен , в якому ціна не відповідає смаку, проте його у всіх кінцях світу хлищуть.
Віддаю перевагу всюду локал дринкам: місцеве пиво, місцеві міцні напої типу Сопліца в Польщі, чи лімончела в Італії.
Додано: Суб 09 бер, 2024 22:37
Вопрос в другом. А именно в производителе Короны -Китай, состав рис, кукуруза, хмель. Как вообще в пиве рис с кукурузой оказалс? Как оно вообще к нам доехало, маршрут... Массово появилось бельгийская корона в банках и, естественно из ЮК, но именно м
на китайскую Корону скидка до 35грн
ПС. Товары из ЮК действительно массово появились на нашем рынке. Даже зубные щетки из ЮК, которых нет в самой ЮК))
Додано: Нед 10 бер, 2024 00:27
Був позавчора в Місто квітів.
Коли йшов назад, на метро Сирець - відправив двом квартирантам повідомлення про підняття ціни.
Неможна так дешево жити поряд зі станціями метро неглибокого залягання.
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