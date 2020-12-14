ейрмакс нагадив і собі і сусідам в яр граді переносом кухні на місце спальні.
Тепер поїде гадити далі?
Всі подібні персонажі повинні жити компактно, в одному добре ізолованому місці, а не гадити по всьому місту.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 00:36
ейрмакс нагадив і собі і сусідам в яр граді переносом кухні на місце спальні.
Тепер поїде гадити далі?
Всі подібні персонажі повинні жити компактно, в одному добре ізолованому місці, а не гадити по всьому місту.
Додано: Нед 10 бер, 2024 01:00
Питання грошей у мешканців цих ЖК звичайно не стоїть?
Як приклад. Люди 12 років назад придбали велику квартиру в модному на той час ЖК плюс ремонт за приблизно 500 000 - 600 000 доларів.
В 2013 в них пальці були веєром. Як кажуть в Одесі - "Раздайся море, говно пливет".
Зараз чоловік працює в таксі. Жінка на якісь надомній нестабільній роботі.
Додано: Нед 10 бер, 2024 02:05
UA
Всяко в жизни бывает
Может деньги легко пришли а потом быстро ушли
А может по дороге на Багамы кто то сломал ноги
Не все бизнесы наконец прут как биткоин с 16го по 21й год или нефть с 98го по 2008й, даже в торговле сейчас не всё окей
Вы же в принципе тоже по рынку аренды всё видите - если б всё так росло как в отчётах будивельника и прогнозах кабмина - наверно б и аренда потихоньку б отыграла девал, тем более по приличным и дорогим объектам с дорогими ремонтами, метражом хорошо за сто и не в ж0пе на куличках, и народ бы массово даже из столицы не валил бы?
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 10 бер, 2024 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 бер, 2024 02:06
Що за наклеп? Я навіть мокрі зони не переносив. Все залишилось в межах площі санвузлу. Вентиляція виведена туди куди і повинна була. Піді моєю кухнею-гостиною поверхом нижче - просто гостина. Не спальня. Кондер 1 на 4 внтурішні канальні блоки стоїть на підлозі балкону. Не такого вже й великого. Пожертвував ним без вагань, незважаючи на те що він супер видовий. Так що не треба мене в вільнолюди записувати.
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