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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:04
vitaliiangel написав:Мой вариант таунхаус с паркоместом. Чтобы была минимальная приватность. Там где общий двор/парадная появляются и спорные ситуации, эти споры уже в печёнках сидят.
тю, а шо за спори? там же у вас ніби все на камерах, все на шлагбаумах, контингент - не те що пенси в хрущах, осбб, «будинок високої культури побуту»(с)
невже тебе і там вже хтось попустив?)
до речі таунхаус - це ідеальне поєднання всіх недоліків як чоловійника, так і будинка в єбенях, ти невиліковний)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 09 бер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 21:12
в рамках суботнього оффтопа
18/02/23
Голосуха передає щирі вітання ейрмаксу та чекає його додому
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Додано: Нед 10 бер, 2024 00:27
hume написав:
Я вам больше скажу, после посещения мною Позняки 4а на 300 квартир в парадном осталось ощущение,что дома построены 25 лет назад. Амортизация мопов и территории сильно повышена из за количества квартир.
Був позавчора в Місто квітів.
Коли йшов назад, на метро Сирець - відправив двом квартирантам повідомлення про підняття ціни.
Неможна так дешево жити поряд зі станціями метро неглибокого залягання.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 01:00
vitaliiangel написав:
это тренд. Спустился на лифте на 1й этаж тут тебе сразу почтомат НП, пункт выдачи розетка и эпицентр, продуктовый супермаркет, еда для животных, кондитерская, мясная, овощная, сигары, чай/кофе на развес. Рядом несколько кафе. Пиццерия. Суши. Качалка, парикмахерская, стоматология, детский сад. Детская игровая комната. Если комплекс крутой то и бассейн с зимним садом. Всё перечисленное недостижимо ни в хрущах ни в элитных посёлках.
Питання грошей у мешканців цих ЖК звичайно не стоїть?
Як приклад. Люди 12 років назад придбали велику квартиру в модному на той час ЖК плюс ремонт за приблизно 500 000 - 600 000 доларів.
В 2013 в них пальці були веєром. Як кажуть в Одесі - "Раздайся море, говно пливет".
Зараз чоловік працює в таксі. Жінка на якісь надомній нестабільній роботі.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 02:05
UA
Всяко в жизни бывает
Может деньги легко пришли а потом быстро ушли
А может по дороге на Багамы кто то сломал ноги
Не все бизнесы наконец прут как биткоин с 16го по 21й год или нефть с 98го по 2008й, даже в торговле сейчас не всё окей
Вы же в принципе тоже по рынку аренды всё видите - если б всё так росло как в отчётах будивельника и прогнозах кабмина - наверно б и аренда потихоньку б отыграла девал, тем более по приличным и дорогим объектам с дорогими ремонтами, метражом хорошо за сто и не в ж0пе на куличках, и народ бы массово даже из столицы не валил бы?
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 10 бер, 2024 02:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 02:06
UA написав:
ейрмакс нагадив і собі і сусідам в яр граді переносом кухні на місце спальні.
Тепер поїде гадити далі?
Всі подібні персонажі повинні жити компактно, в одному добре ізолованому місці, а не гадити по всьому місту.
Що за наклеп? Я навіть мокрі зони не переносив. Все залишилось в межах площі санвузлу. Вентиляція виведена туди куди і повинна була. Піді моєю кухнею-гостиною поверхом нижче - просто гостина. Не спальня. Кондер 1 на 4 внтурішні канальні блоки стоїть на підлозі балкону. Не такого вже й великого. Пожертвував ним без вагань, незважаючи на те що він супер видовий. Так що не треба мене в вільнолюди записувати.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 09:34
UA написав:
Питання грошей у мешканців цих ЖК звичайно не стоїть?
у кого стоит съезжает в менее комфортные объекты. Кому-то наоборот за войну прилипло. Это жизнь. Так всегда было.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 15:50
UA написав: hume написав:
Я вам больше скажу, после посещения мною Позняки 4а на 300 квартир в парадном осталось ощущение,что дома построены 25 лет назад. Амортизация мопов и территории сильно повышена из за количества квартир.
Був позавчора в Місто квітів.
Коли йшов назад, на метро Сирець - відправив двом квартирантам повідомлення про підняття ціни.
Неможна так дешево жити поряд зі станціями метро неглибокого залягання.
Пхахаха. Прогулка оказала мотивирующее влияние
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