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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11663116641166511666
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 21:46

  airmax78 написав:
  UA написав:ейрмакс нагадив і собі і сусідам в яр граді переносом кухні на місце спальні.
Тепер поїде гадити далі?
Всі подібні персонажі повинні жити компактно, в одному добре ізолованому місці, а не гадити по всьому місту.

Що за наклеп? Я навіть мокрі зони не переносив. Все залишилось в межах площі санвузлу. Вентиляція виведена туди куди і повинна була. Піді моєю кухнею-гостиною поверхом нижче - просто гостина. Не спальня. Кондер 1 на 4 внтурішні канальні блоки стоїть на підлозі балкону. Не такого вже й великого. Пожертвував ним без вагань, незважаючи на те що він супер видовий. Так що не треба мене в вільнолюди записувати.

Сусіди в гостинній поверхом нижче та за стіною тепер зобов'язані слухати як ваша дружина лупить відбивні, та б'є посуд при сварці в італійському стилі?
UA
 
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