Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Як Фукс зайшов на будівельний ринок Києва Павло Фукс народився в Харкові, проте головні статки заробив у Москві. У 1994-2014 роках він торгував горілкою і технікою, побудував під Рубльовкою три котеджні селища, спорудив ТРЦ та звів дві вежі в "Москві-сіті".
У 2014 році Ігор Коломойський запросив Фукса повертатись в Україну. "Приїжджай, у нас зараз демократія справжня, клас", – цитував Коломойського колишній московський бізнесмен в інтерв'ю ЕП. Серед інтересів Фукса – нафтогазовий бізнес, проблемні активи і земля в Києві. У 2021 році Forbes оцінював статки підприємця 165 млн дол, помістивши його на 67 місце рейтингу.
У 2017 році Фукс викупив ТОВ "Інтерстрой груп", яке орендувало три сусідні ділянки загальною площею 5 га на вулиці Електриків, у сина колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Тоді ж почалася підготовка до зведення ЖК Oasis – чотирьох будівель висотою 30-32 поверхи на 1 700 квартир
Девелопером проєкту виступила компанія bUd development. Під цим брендом будують народний депутат Вадим Столар, експрезидент "Київміськбуду" Ігор Кушнір та співзасновниця Stolitsa Group Владислава Молчанова. За словами співрозмовників ЕП на ринку, ситуативно вкладати кошти в проєкти bUd development могли й "тіньові" інвестори, переважно бізнесмени та політики.
Влітку 2023 року "шляхетні невідомі літаючі об’єкти" кілька разів атакували будівлі "Москва-сіті" в столиці країни-агресора. Цей діловий район складається з 23-х хмарочосів, на будівництво яких витратили 12 млрд дол. Два з них у 2011-му та 2015 роках звела компанія Mos City Group бізнесмена Павла Фукса.
Аналогічний за масштабом проєкт Фукс планував реалізувати в Києві. На Рибальському півострові він хотів побудувати шість офісних будівель висотою 65-68 метрів, інвестувавши в це мільярд доларів. Однак на заваді цих планів стала фінансова криза 2008-2009 років.
Попри невдачу Фукс не проґавив шанс забудувати ділянку, яку взяв в оренду в громади Києва. У 2017 році компанія bUd development почала зводити на ній ЖК Oasis. У 2022 році девелопер призупинив роботи і досі їх не відновив.
Наприкінці 2022 року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов написав листа київському міському голові Віталію Кличку з проханням розірвати договір оренди землі через "загрозу національній безпеці". Через рік віз і нині там: столична влада не забрала ділянку.
До слова, Кличко був одним з гостей на святкуванні 50-річного ювілею Фукса в Козині у 2021 році, стилізованому під Венеційський карнавал.
на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.
для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.
Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.
Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.
Черги бажаючих купити - стоять в офісах? Крани - крутяться? Чи все заморожено? Чи заморожено, але не все? Роллердром - необхідна річ для життя. Не те що бомбосховище чи власний підвал.
Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.
для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.
Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.
Нужно очень любить Днепровскую набережную и благоустроенную территорию. С такой плотностью квартир ритейлу можно было устраивать аукцион на вход. 375 квартир в парадном
Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.
для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.
Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.
Нужно очень любить Днепровскую набережную и благоустроенную территорию. С такой плотностью квартир ритейлу можно было устраивать аукцион на вход. 375 квартир в парадном
З ліфтами просто пісня. Всі 5 потрібно було розміщувати в одному ліфтовому холлі з одним управлінням. Тоді б ще можна було б хоч якось викручуватись з такою кількістю лифтів на таку кількість квартир.
hume написав:Нужно очень любить Днепровскую набережную и благоустроенную территорию. С такой плотностью квартир ритейлу можно было устраивать аукцион на вход. 375 квартир в парадном.
комерцію там дехто намагається здати навіть по 25$/м, але реальні угоди це десь 750-850 грн/м і це ж в стані «від забудовника» з обовʼязковими канікулами на ремонт не менш ніж 2-3 місяця
до речі зараз орендарі комерції, хто рік тому після блекаутів на дні ринку зорендував приміщення і вложився в ремонти та оздоблення, постають перед вимогою власників про підвищення оренди і часто це може бути навіть підвоювання ставки - це далеко не поодинокі випадкі
hume написав:Нужно очень любить Днепровскую набережную и благоустроенную территорию. С такой плотностью квартир ритейлу можно было устраивать аукцион на вход. 375 квартир в парадном.
комерцію там дехто намагається здати навіть по 25$/м, але реальні угоди це десь 750-850 грн/м і це ж в стані «від забудовника» з обовʼязковими канікулами на ремонт не менш ніж 2-3 місяця
до речі зараз орендарі комерції, хто рік тому після блекаутів на дні ринку зорендував приміщення і вложився в ремонти та оздоблення, постають перед вимогою власників про підвищення оренди і часто це може бути навіть підвоювання ставки - це далеко не поодинокі випадкі