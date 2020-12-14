Як Фукс зайшов на будівельний ринок КиєваПавло Фукс народився в Харкові, проте головні статки заробив у Москві. У 1994-2014 роках він торгував горілкою і технікою, побудував під Рубльовкою три котеджні селища, спорудив ТРЦ та звів дві вежі в "Москві-сіті".У 2014 році Ігор Коломойський запросив Фукса повертатись в Україну. "Приїжджай, у нас зараз демократія справжня, клас", – цитував Коломойського колишній московський бізнесмен в інтерв'ю ЕП. Серед інтересів Фукса – нафтогазовий бізнес, проблемні активи і земля в Києві. У 2021 році Forbes оцінював статки підприємця 165 млн дол, помістивши його на 67 місце рейтингу.У 2017 році Фукс викупив ТОВ "Інтерстрой груп", яке орендувало три сусідні ділянки загальною площею 5 га на вулиці Електриків, у сина колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Тоді ж почалася підготовка до зведення ЖК Oasis – чотирьох будівель висотою 30-32 поверхи на 1 700 квартирДевелопером проєкту виступила компанія bUd development. Під цим брендом будують народний депутат Вадим Столар, експрезидент "Київміськбуду" Ігор Кушнір та співзасновниця Stolitsa Group Владислава Молчанова. За словами співрозмовників ЕП на ринку, ситуативно вкладати кошти в проєкти bUd development могли й "тіньові" інвестори, переважно бізнесмени та політики.Влітку 2023 року "шляхетні невідомі літаючі об’єкти" кілька разів атакували будівлі "Москва-сіті" в столиці країни-агресора. Цей діловий район складається з 23-х хмарочосів, на будівництво яких витратили 12 млрд дол. Два з них у 2011-му та 2015 роках звела компанія Mos City Group бізнесмена Павла Фукса.Аналогічний за масштабом проєкт Фукс планував реалізувати в Києві. На Рибальському півострові він хотів побудувати шість офісних будівель висотою 65-68 метрів, інвестувавши в це мільярд доларів. Однак на заваді цих планів стала фінансова криза 2008-2009 років.Попри невдачу Фукс не проґавив шанс забудувати ділянку, яку взяв в оренду в громади Києва. У 2017 році компанія bUd development почала зводити на ній ЖК Oasis. У 2022 році девелопер призупинив роботи і досі їх не відновив.Наприкінці 2022 року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов написав листа київському міському голові Віталію Кличку з проханням розірвати договір оренди землі через "загрозу національній безпеці". Через рік віз і нині там: столична влада не забрала ділянку.До слова, Кличко був одним з гостей на святкуванні 50-річного ювілею Фукса в Козині у 2021 році, стилізованому під Венеційський карнавал.